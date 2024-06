Onlangs werd bekend dat Alpine het in de toekomst wellicht zonder de motoren van Renault moet doen – de Franse autogigant overweegt de stekker uit het Formule 1-programma te trekken. Alpine is dan genoodzaakt een nieuwe leverancier te zoeken. Meerdere fabrieksteams kunnen de Franse renstal van krachtbronnen voorzien. Naar verluidt zijn de motoren van Ferrari favoriet bij Alpine.

Het is nog niet officieel bekend of Renault daadwerkelijk uit de Formule 1 stapt. Volgens coureur Pierre Gasly houden ze daar bij Alpine wel rekening mee. Het team uit Enstone maakte de afgelopen weken geen verpletterende indruk – in de zoektocht naar meer performance kan een nieuwe krachtbron ook uitkomst bieden. Alpine heeft meerdere opties op tafel liggen, al zou het team vooral interesse hebben in de motoren van Ferrari, meldt Formu1a.uno.

Ferrari levert op dit moment aan zowel Haas als Sauber. Laatstgenoemde valt vanaf 2026 weg – de Zwitserse ploeg wordt dan overgenomen door Audi en krijgt zodoende motoren van de Duitsers aangeleverd. Voor de Italianen is het dus niet ondenkbaar dat ze een nieuw klantenteam zoeken. Onderdelen leveren aan andere Formule 1-teams heeft immers zijn voordelen. Mercedes zou met het wegvallen van Aston Martin (de Britten gaan vanaf 2026 met Honda in zee) ook een optie zijn voor Alpine.

Een Ferrari-motor biedt ook voordelen bij het aantrekken van nieuwe coureurs. Onder leiding van adviseur Flavio Briatore zou Alpine drievoudig racewinnaar Carlos Sainz willen aantrekken. De belofte van een gerenommeerde motor in de auto kan doorslaggevend zijn voor de Spanjaard.

