Slechts enkele dagen nadat Flavio Briatore officieel werd aangesteld als consultant bij Alpine, heeft de Italiaanse zakenman het kamp van Carlos Sainz al benaderd. De Franse renstal is driftig op zoek naar een vervanger voor Esteban Ocon. Sainz is een van de populairste coureurs op de rijdersmarkt, ware het niet dat de Spanjaard nog geen stoeltje heeft voor het aankomende jaar.

Flavio Briatore en Carlos Sainz Sr., vader van de Formule 1-coureur en een belangrijke afgevaardigde van diens management, werden in Spanje samen in de paddock gespot. Aanwezige media bevestigden dat er nummers zijn uitgewisseld. Daarmee werd de geruchtenmolen weer eens flink aangewakkerd – Sainz leek af te stevenen op een contract met Williams óf Sauber, maar nu lijkt Alpine ook een serieuze optie te worden.

LEES OOK: Carlos Sainz over aanstaande transfer: ‘Alle mogelijke teams willen me hebben’

Alpine maakte een moeizame start aan het huidige Formule 1-seizoen. Na meerdere puntloze races stond het team een tijd lang onderaan in het kampioenschap. Inmiddels lijken de Fransen de slag te pakken te hebben. In Barcelona werden er weer de nodige punten gescoord door coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon. Laatstgenoemde moet Enstone volgend jaar verlaten, terwijl Gasly nog wacht op een nieuw contract.

Dat biedt perspectief voor Carlos Sainz, die via Briatore een goede kans maakt om zich bij Alpine te voegen. Naast de Spanjaard dingen ook Mick Schumacher en reservecoureur Jack Doohan mee naar een stoeltje bij de Franse renstal. Beiden zouden binnenkort in actie komen tijdens een testdag op Circuit Paul Ricard.

LEES OOK: ‘Mick Schumacher krijgt Formule 1-test met Alpine’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)