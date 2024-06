Mick Schumacher is één van de kanshebbers om in 2025 in te stappen bij Alpine – de Duitse coureur is nu actief in het WEC-team van de Franse renstal. Naar verluidt mag hij binnenkort testen met Formule 1-materiaal, alvorens hij een mogelijke rentree maakt. Schumacher neemt het op tegen Jack Doohan, de onervaren testrijder van Alpine die zich ook opmaakt voor het seizoen van 2025.

Het Duitse F1-insider.com weet te melden dat Mick Schumacher op 3 juli in actie mag komen namens Alpine. De Fransen stellen dan een A522 ter beschikking voor een aantal testrondjes op Circuit Paul Ricard. Hij zal het direct moeten opnemen tegen Jack Doohan – de Australische testcoureur schijnt die dag ook een aantal testrondes af te werken. Beiden komen in aanmerking om Esteban Ocon vanaf 2025 te vervangen.

Schumacher is nu nog actief in het WEC-kampioenschap met Alpine. Onlangs stond de 25-jarige coureur nog aan de start van de 24 Uur van Le Mans – na een enkele stint moesten hij en zijn team zich terugtrekken uit de race. Buiten het langeafstandsracen is hij verbonden aan het Formule 1-team van Mercedes. Zelf hoopt de jongste Schumacher-telg al een tijdje op een rentree. Na twee mislukte seizoenen met Haas werd hij in 2023 ontslagen uit de koningsklasse.

Mick Schumacher en Jack Doohan maken allebei kans op een Formule 1-contract met Alpine (Motorsport Images)

