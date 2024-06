Mick Schumacher is vastberaden een rentree te maken in de Formule 1. De 25-jarige coureur had een kortstondig avontuur in de koningsklasse – na twee matige jaren met Haas moest ‘het zoontje van’ het veld ruimen. Hij kluste bij als reservecoureur voor Mercedes en inmiddels maakt hij furore in het endurance racen. Toch droomt hij nog steeds van een succesvolle stint in de Formule 1.

Helaas is een comeback maken makkelijker gezegd dan gedaan – ook als je naam Schumacher is. Misschien was het juist de druk van die befaamde achternaam die hem in zijn periode bij Haas de das om heeft gedaan. Hoe dan ook is Mick Schumacher vastberaden om ooit weer aan de start te staan van een Grand Prix. In gesprek met The Independent vertelt de Duitser hoe hij vecht voor een plekje op de grid.

“Het is vermoeiend om te moeten vechten voor een plekje”, gaf Schumacher toe. “Het is alsof je een taart voorgeschoteld krijgt, maar je mag hem niet opeten. En ondertussen moet je wel toekijken hoe iedereen om je heen een stukje neemt. Het is zwaar, maar ik weet waar ik het voor doe.”

‘Ander persoon’

“Om eerlijk te zijn, ben ik een heel ander persoon dan ik twee jaar geleden was”, doelde Schumacher op zijn periode bij Haas. “Daarbij droom ik al van de Formule 1 sinds ik vijf jaar oud ben. Dan kan ik die droom toch niet zomaar opgeven?” Toch laat die rentree al even op zich wachten. Inmiddels is het bijna twee jaar geleden dat Mick Schumacher voor het laatst een Grand Prix reed. “Soms denk je wel een kans te hebben, maar dan komt er toch weer iets tussen”, legde hij uit. “Het is echt slopend geweest, maar ik werk mezelf langzaam omhoog.”

Voor 2025 is er opnieuw een kans voor Schumacher. Waar hij nu voor het WEC-team van Alpine rijdt, komen er volgend jaar twee stoeltjes vrij in het Formule 1-team van de Fransen.

