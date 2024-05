Het rommelt nog altijd binnen Alpine – waar het bij de openingsrace in Bahrein al het slechtste team op de grid bleek te zijn, heeft het inmiddels slechts één WK-punt bemachtigd. Volgens de laatste geruchten zien coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon inmiddels kansen bij de concurrentie. Alpine erkent dat het WEC-rijder Mick Schumacher achter de hand houdt voor het Formule 1-team.

Volgens Bruno Famin, die dit jaar voor het eerst optreedt als permanente teambaas, is Mick Schumacher in de toekomst een serieuze optie voor Alpine. “Er is zeker een mogelijkheid dat we voor hem kiezen”, zei de Fransman tijdens het raceweekend in Imola. “Maar er zijn zoveel opties. Wat duidelijk is, is dat Mick het fantastisch doet in het endurance-kampioenschap.”

Na twee moeizame jaren bij het Formule 1-team van Haas, zat Schumacher vorig jaar op de reservebank bij Mercedes. In 2024 koos hij voor een nieuwe uitdaging met het WEC-team van Alpine. “Zijn mentaliteit is heel sterk”, benoemde Famin. “Iedereen weet dat hij snel is, maar daarbuiten kan hij de performance van zijn auto gewoon heel goed managen. Vanaf dag één is hij echt een aanwinst geweest voor zijn teamgenoten.”

Mocht Pierre Gasly of Esteban Ocon het team uit Enstone gaan verlaten, staat de 25-jarige Duitser dus klaar om zijn rentree te maken in de Formule 1. Reservecoureur Jack Doohan mag echter ook niet vergeten worden. De Australiër testte vorig week nog op Zandvoort met de A522. Naar verwachting is hij ook klaar om in te stappen in de koningsklasse.

