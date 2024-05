Met zijn triomf tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna noteerde Max Verstappen zijn 59e overwinning in de Formule 1. Een indrukwekkend aantal, zeker als je bedenkt dat de Nederlander sinds zijn debuut in 2015 pas 192 races heeft gereden. Met die verhouding verbetert Verstappen een record van Lewis Hamilton en schaart hij zichzelf in een bijzonder rijtje coureurs.

LEES OOK: Buitenlandse media verveeld door wéér een Verstappen-triomf: ‘Slaapverwekkende race’

59 overwinningen uit 192 Grands Prix betekent een winstpercentage van zo’n 30.73%. Sinds het raceweekend in Imola is dat een betere score dan Lewis Hamilton, die dankzij de laatste twee jaar met Mercedes keldert in deze ranking. De zevenvoudig wereldkampioen heeft momenteel een winstpercentage van ‘slechts’ 30.38%.

Het record binnen deze bijzondere statistiek staat op naam van Juan Manuel Fangio. De Argentijnse coureur van weleer won een indrukwekkende 47.06% van alle races waaraan hij deelnam. Of Verstappen dat record ooit gaat verbreken, is nog maar de vraag. Om de top drie binnen te komen zal hij eerst de legendarische Jim Clark voorbij moeten steken.

Coureur Winstpercentage Juan Manuel Fangio 47.06% Alberto Ascari 40.63% Jim Clark 34.72% Max Verstappen 30.73% Lewis Hamilton 30.38% Michael Schumacher 29.64% Jackie Stewart 27.27% Alain Prost 25.63% Ayrton Senna 25.47% Stirling Moss 24.24% Hoogste winstpercentages per 21 mei 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).