Alpine heeft het Formule 1-team versterkt met een aantal nieuwe ingenieurs. De Fransen begonnen het huidige seizoen met een ondermaatse auto en puntloze races, maar werken sindsdien aan een opmars. De hele technische staf ging op de schop, wat inmiddels zijn vruchten lijkt af te werpen. In een laatste inhaalslag op de concurrentie heeft Alpine oud-technici van Ferrari en Red Bull gestrikt.

Volgens BBC Sport gaat het om drie ingenieurs die ieder een belangrijke rol krijgen in de technische organisatie van Alpine. Een woordvoerder heeft laten weten dat het team tevreden is met de nieuwe aanwinsten. “We blijven onze technische staf stroomlijnen en verbeteren”, aldus Alpine. “Daarbij focussen we ons op drie belangrijke pijlers: aerodynamica, prestaties en techniek. Terwijl we ons focussen op de lange weg naar de voorhoede van de Formule 1, krijgt ons team steeds meer potentie.”

Michael Broadhurst is overgekomen van Red Bull en gaat aan de slag als hoofd aerodynamica. Broadhurst was eerder werkzaam bij het Formule 1-team van McLaren. Vin Dhanani, ook een voormalig Red Bull-ingenieur, wordt hoofd voertuigprestaties bij Alpine. Jacopo Fantoni was tot voor kort verbonden aan Ferrari, maar wordt nu plaatsvervangend hoofdingenieur in Enstone.

De wijzigingen worden gelinkt aan David Sanchez, de Fransman die begin dit jaar werd aangesteld als technisch directeur. Volgens experts speelde Sanchez een belangrijke rol in de groei die Alpine in de afgelopen races doormaakte. De Franse renstal scoorde consequent punten in de laatste vier Grands Prix en staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap.

