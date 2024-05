Alpine heeft vandaag bekend gemaakt dat David Sanchez wordt aangesteld als Executive Technical Director. De Franse ingenieur keert na zijn uitstapjes naar Ferrari en McLaren hierdoor weer terug naar Enstone.

Sanchez zal in deze rol toezicht houden op de technische afdeling van het Formule 1-team van Alpine in Enstone. Hij draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de prestaties, engineering en aerodynamica van het team. De Fransman zal vandaag toetreden tot het team en rechtstreeks rapporteren aan teambaas Bruno Famin.

Sanchez begon zijn carrière in de Formule 1 in Enstone als Junior Aerodynamicus voor het Renault F1 Team in 2005. Hij brengt veel ervaring mee van succesvolle periodes bij topteams in de Formule 1, waaronder McLaren en Ferrari. Saillant detail is dat McLaren hem dit jaar al na enkele maanden al op straat zette.

Teambaas Famin is blij met de aanstelling van Sanchez: “Het is duidelijk dat de prestaties van de auto en de ontwikkelingsrichting niet voldoende zijn meegegaan met onze ambities als team. We kijken ernaar uit om David te verwelkomen en samen hard te werken om het ultieme succes te behalen.”