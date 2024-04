Met veel bombarie werd David Sanchez vorig jaar door McLaren weggekaapt bij Ferrari, maar nu vertrekt de technische baas alweer. In verband met de ‘gardening leave’ was hij pas sinds 1 januari in dienst. Het is volgens beide partijen een afscheid in goed overleg.

Zowel bij Sanchez als bij zijn werkgever was er ontevredenheid over zijn rol en hoe die werd ingevuld. Daarom greep McLaren in. Het team besloot de samenwerking al weer te beëindigen, teambaas Andrea Stella neemt de taken voorlopig op zich.

“Na uitvoerige gesprekken tussen David Sanchez en de teamleiding hebben we samen de beslissing genomen dat David het team verlaat”, laat Stella namens McLaren weten in een verklaring. “Het bleek dat de rol, verantwoordelijkheden en ambities die bij Davids positie horen niet overeenkwamen met de verwachtingen die er waren toen hij in februari 2023 instemde om ons team te versterken. Omdat we deze misrekening beide erkennen, waren David en ik het erover eens dat het voor iedereen het beste was als de wegen zich scheiden.”

Sanchez uit zich in soortgelijke bewoordingen. Wat zijn toekomst brengt, is ook hem nog niet duidelijk. “Ik ben benieuwd wat er op mijn pad komt, ik kijk uit naar een volgende uitdaging in de F1.”

