Kansspelautoriteit – de Nederlandse gokwaakhond – heeft het team van Sauber ‘dringend verzocht’ om niet te adverteren voor Stake tijdens de GP op Zandvoort. Stake is een internationaal online casino en een van de belangrijkste sponsoren voor de Zwitserse renstal. Reclames voor online kansspelen worden in Nederland sinds enkele jaren aan banden gelegd.

“Het is ongewenst dat illegaal gokken wordt geadverteerd tijdens een Nederlands evenement met het bereik en de omvang van de Formule 1”, laat de kansspelautoriteit (KSA) weten. Het bestuur van de organisatie heeft Sauber daarom ‘dringend verzocht om niet onder de naam Stake te rijden en niet te adverteren voor deze aanbieder’.

De KSA is zich ervan bewust dat er ook ‘kwetsbare groepen’ zoals minderjarigen en jongvolwassenen naar de Formule 1 worden getrokken. In lijn met de Nederlandse wetgeving moeten deze deze behoed worden voor de gevaren van online gokken. De regering heeft de regels omtrent online casino’s en gokplatforms in 2023 aangescherpt.

Stake F1 Team

Sauber kondigde begin dit jaar aan dat het in 2024 en 2025 verdergaat als Stake F1 Team. Daarvoor was autofabrikant Alfa Romeo de hoofdsponsor. Het team heeft de herbenaming sindsdien al een aantal keer herzien. Livestream-platform KICK, een andere grote geldschieter van het team, is de plaatsvervangende titelsponsor in landen waar gokreclame’s verboden zijn.

“We wisselen tussen twee verschillende namen, afhankelijk van de landen waar we racen,” legde teambaas Alessandro Alunni Bravi eerder uit. “We zullen volledig voldoen aan alle lokale toepasselijke wetten. Waar Stake verboden is, zullen we een andere naam gebruiken.” Vanaf 2026 neemt autofabrikant Audi de boel over en gaat Sauber verder als fabrieksteam.

