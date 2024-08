Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort maakt Valtteri Bottas plaats voor Robert Shwartzman. Bottas zal zijn bolide niet besturen; in plaats daarvan krijgt de Ferrari-reservecoureur de kans om tijdens deze sessie voor Sauber in de auto te stappen. Dit gebeurt als onderdeel van de samenwerking tussen Sauber en Ferrari. Voor de Israëlisch-Russische coureur wordt dit zijn derde officiële Formule 1-training.

Opkomst van een talent

De carrière van Shwartzman kende een opwaartse spiraal sinds hij in 2017 werd opgenomen in de Ferrari Driver Academy. In 2019 veroverde hij overtuigend de Formule 3-titel en in de opeenvolgende jaren was hij een van de topcoureurs in de Formule 2. Hoewel een titel in deze klasse uitbleef, eindigde hij in 2021 op een indrukwekkende tweede plaats achter Oscar Piastri. Na zijn Formule 2-periode werd Shwartzman benoemd tot reservecoureur bij Ferrari. In 2023 maakte hij de overstap naar het WEC-kampioenschap, waar hij voor AF Corse de Ferrari Hypercar bestuurt. Nu krijgt hij de kans om tijdens de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort zijn vaardigheden te tonen in de Formule 1.

Samenwerking tussen Sauber en Ferrari

De inzet van Shwartzman past perfect binnen de nauwe samenwerking tussen Sauber en Ferrari. Het Zwitserse team heeft in het verleden al vaker talenten die door Ferrari zijn opgeleid de kans gegeven om zich in de Formule 1 te bewijzen, zoals bij Charles Leclerc in 2018. Daarnaast vervult Shwartzman een belangrijke rol in het voldoen aan de rookie-verplichting die elk team in de Formule 1 heeft. De 24-jarige Shwartzman is de eerste die dit seizoen deze taak voor Sauber op zich neemt.

