Rookie Robert Shwartzman heeft voor een stunt gezorgd door poleposition te veroveren voor de Indy 500. Des te opmerkelijker omdat Prema dit seizoen voor het eerst uitkomt in de IndyCar Series. Voor de oud-Ferrari-testcoureur voelt het als een droom. “Ik dacht dat het niet waar kon zijn.”

Na meerdere overwinningen in de Formule 2 en een periode als testcoureur bij Ferrari, maakt Robert Shwartzman dit seizoen zijn debuut in de IndyCar Series. Voor zijn team, het Italiaanse Prema, was de Indy 500 ook de vuurdoop. De Russisch-Israëlische coureur verraste vriend en vijand door poleposition te veroveren voor het ‘greatest spectacle of motorsport’ op de Indianapolis Motor Speedway. Hij is de eerste rookie die dit voor elkaar krijgt sinds 1983, toen de Italiaan Teo Fabi dit kunstje flikte.

“Ik kan het eerlijk gezegd niet geloven”, zegt Shwartzman tegenover FOX Sports. “Ik sloot mijn ogen en dacht dat het een droom was, dat het niet waar kon zijn. Eerlijk gezegd weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. De auto voelde geweldig en ik kan Prema en Chevrolet niet genoeg bedanken. Ze hebben het zo goed gedaan. Het is ongelofelijk. Ik kom hier voor mijn eerste ovalrace, dus ik verwachtte nooit dat ik in deze positie zou belanden. Ongelofelijk.”

Moordende concurrentie

Shwartzman wordt in de nek gezeten door succesvolle coureurs. Hij deelt de eerste rij met Takuma Sato en Pato O’Ward, terwijl Scott Dixon, Felix Rosenqvist en Alex Palou de tweede rij vormen. Sato won de Indy 500 in 2017 en 2020. O’Ward heeft de Indy 500 nog niet gewonnen, maar eindigde vorig jaar wel als tweede.

De meeste ogen zullen gericht zijn op Palou. De Spanjaard leidt het IndyCar-kampioenschap met een voorsprong van bijna honderd punten op Kyle Kirkwood en heeft al vier van de vijf races dit seizoen gewonnen. Komende zondag, 25 mei om 18.45 uur Nederlandse tijd, wordt de race over 200 ronden verreden.

