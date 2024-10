Rookie Robert Shwartzman kreeg een ‘onmogelijke’ gridstraf na zijn proefrondjes voor het team van Sauber. De Russisch-Israëlische coureur stapte tijdens de eerste vrije training voor de GP van Mexico in de auto van Guanyu Zhou. De sessie werd geplaagd door onderbrekingen, waarbij Shwartzman een gridstraf kreeg voor inhalen onder een gele vlag. De vraag is echter of hij deze straf ooit zal kunnen uitzitten.

Volgens de reglementen van de Formule 1 moeten alle teams minstens één trainingssessie opgeven door een rookie in de auto te laten rijden. Dit houdt in dat elk team jaarlijks twee keer een jong talent laat instappen tijdens de eerste vrije training. In Mexico moesten er liefst vijf teams aan geloven; Andrea Kimi Antonelli stapte in bij Mercedes, Felipe Drugovich bij Aston Martin, Pato O’Ward bij McLaren, Oliver Bearman bij Ferrari en Robert Shwartzman bij Sauber.

LEES OOK: McLaren reageert op verworpen verzoek tot herziening: ‘Zijn het er niet mee eens’

Laatstgenoemde behaalde succes in het Formule 2-kampioenschap, maar stroomde nooit door naar de koningsklasse. Tegenwoordig komt hij uit in het World Endurance Championship. Tijdens zijn zeldzame optreden in de Formule 1, maakte Shwartzman een kostbare fout; de 25-jarige coureur haalde Yuki Tsunoda in onder dubbele gele vlaggen.

Jenson Button

De stewards legden Shwartzman achteraf een gepaste straf op. “Hij (Shwartzman, red.) krijgt de gebruikelijke straf voor het inhalen onder dubbele gele vlaggen,” luidt een officieel statement. Bij zijn eerstvolgende Formule 1-race krijgt de Russisch-Israëlische coureur een gridstraf van vijf plaatsen. “Hoewel de stewards erkennen dat hij geen race gepland heeft staan, moeten ze consequent zijn.”

LEES OOK: Albon prijst Colapinto: ‘Hij tilt iedereen in het team naar een hoger niveau’

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke situatie voorkomt in de Formule 1. Shwartzman kan zelfs oud-wereldkampioen Jenson Button de hand schudden. De Brit kreeg een gridstraf tijdens de GP van Monaco in 2017, toen hij inviel voor Fernando Alonso. Omdat het een eenmalig optreden was, heeft Button de straf nooit hoeven uitzitten.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!