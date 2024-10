McLaren reageert op het besluit van de FIA om het verzoek tot herziening van de straf van Lando Norris te verwerpen. Het team is het oneens met het bestuursorgaan dat het door McLaren geleverde bewijs niet voldoet aan de criteria van de FIA. Toch hoopt het team de samenwerking met het bestuursorgaan te kunnen voortzetten.

De clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten zorgt een week later nog steeds voor de nodige controverse. Norris kreeg na de race in Austin een vijf seconden-tijdstraf, omdat de Brit Verstappen buiten de baan inhaalde. McLaren vroeg pas een week later een verzoek tot herziening van dit besluit aan.

De stewards hebben inmiddels het verzoek tot herziening van McLaren verworpen. Het nieuwe bewijs dat de Britse renstal leverde, was voor de FIA onvoldoende. Hierdoor blijft de derde plaats voor Verstappen in Austin staan.

McLaren reageert

“We erkennen de beslissing van de stewards om onze petitie voor het recht op herziening te verwerpen”, reageert McLaren op het besluit van de FIA. Ondanks dat de Britse renstal het besluit accepteert, is het team het niet met de stewards eens. “We zijn het niet eens met de interpretatie dat een FIA-document, dat een deelnemer bewust maakt van een objectieve, meetbare en bewijsbare fout in de beslissing van de stewards, geen toelaatbaar ‘element’ (bewijs, red.) kan zijn dat voldoet aan alle vier de criteria die de ISC heeft gesteld.”

Die vier criteria zijn dat het bewijs belangrijk, relevant, nieuw en niet eerder toegankelijk moet zijn voor het team in kwestie. Volgens de FIA voldeed het bewijs van McLaren niet aan alle vier van deze criteria. “We willen de FIA en de stewards bedanken dat ze deze zaak tijdig hebben behandeld. We blijven nauw samenwerken met de FIA om verder te begrijpen hoe teams constructief beslissingen kunnen aanvechten die leiden tot een onjuiste classificatie van de race”, aldus McLaren.

