De wedstrijdleiding (stewards) heeft het verzoek tot herziening van het besluit Lando Norris bij de GP Amerika te straffen voor een ‘illegale’ inhaalactie op Max Verstappen, zoals verwacht, verworpen. Het nieuwe bewijs dat McLaren leverde bleek onvoldoende. Daardoor blijft het resultaat van Austin ongewijzigd.

Toch nog vrij onverwacht besloot McLaren, de werkgever van Lando Norris, donderdag een beroep te doen op het recht een verzoek tot herziening in te dienen. De Britse renstal moest daarvoor na betaling van €6000 nieuw en significant bewijs aandragen om de wedstrijdleiding te overtuigen van hun onjuiste beslissing (tijdstraf vijf seconden voor Norris).

Via een videoconferentie waarbij namens McLaren onder meer teambaas Andrea Stella aanschoof en namens Red Bull teammanager Jonathan Wheatley, hoopte McLaren de stewards te kunnen overtuigen de zaak in behandeling te nemen. Volgens de renstal uit Woking moest dat gebeuren op basis van een fout in het document, waarin de beslissing vorige week bekend werd gemaakt.

Het betwiste punt luidde dat ‘auto 4 (Norris) auto 1 (Verstappen) aan de buitenkant inhaalde, maar niet naast auto 1 bij de apex zat’. McLaren oordeelde dat dit statement onjuist was, omdat Norris al had ingehaald en vóór Verstappen zat bij de remzone. McLaren betitelde deze fout als significant, relevant en ook nieuw bewijs. De stewards dachten daar anders over en wezen het verzoek tot herziening af, waardoor er geen inhoudelijke behandeling volgt en Verstappen derde in de uitslag blijft van de Amerikaanse GP en Norris vierde.

