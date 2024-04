Het Italiaanse Prema gaat vanaf 2025 meedoen in IndyCar. In Europa kennen we Prema vooral als een van de grote junior teams in het open wheel racen. Ferrari-reserve Oliver Bearman rijdt in de Formule 2 in een auto van de Italianen. De IndyCar-bolides zullen vanuit Indiana geprepareerd worden en worden voorzien van een Chevrolet-krachtbron. Met de inschrijving staat Prema ook aan de start van de legendarische Indy 500.

Prema schrijft vanaf volgend jaar twee auto’s in voor het IndyCar-seizoen. “De aankondiging van vandaag markeert een cruciaal moment in de geschiedenis van Prema Racing”, laat teambaas Rene Rosin weten middels een persbericht. “De stap naar de IndyCar Series en deelname aan de wereldberoemde Indianapolis 500 is een droom die uitkomt voor onze familie en iedereen die bij ons bedrijf betrokken is. We hebben enorm veel respect voor IndyCar, de unieke uitdagingen en sensationele geschiedenis. We kijken ernaar uit om er deel van uit te maken.”

Ook IndyCar is enthousiast over de komst van de Europese grootheid. “Prema Racing zal met zijn wereldwijde bereik een geweldige aanvulling zijn op onze groeiende en zeer competitieve paddock”, aldus IndyCar-voorzitter Jay Frye. “We kijken ernaar uit om Rene en Prema in 2025 op de grid van de IndyCar Series te zien.”

Team Prema

Prema werd in 1983 opgericht door Rene’s vader, Angelo Rosin. Door de jaren heen is het team een kweekvijver geweest voor meerdere succesvolle coureurs. Ook in de huidige Formule 1 zien we een hoop rijders die een geschiedenis kennen met de Italianen. Zo hebben Charles Leclerc, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Lance Stroll, Zhou Guanyu en ook Pierre Gasly zich ooit verbonden aan Prema.

