Robert Shwartzman krijgt voor de tweede keer dit Formule 1-seizoen de kans om in actie te komen tijdens een eerste vrije training. Dit keer mag de Ferrari-junior zijn kwaliteiten laten zien tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico.

Mexico: de broedplaats voor nieuwe talenten

Het circuit in Mexico wordt steeds vaker gezien als dé locatie om jonge coureurs hun eerste meters te laten maken in de Formule 1. In 2023 hebben we in totaal vier rookies op het circuit zien verschijnen tijdens de eerste vrije training. Zo kroop Oliver Bearman achter het stuur bij Haas en Isack Hadjar kreeg zijn kans bij het toenmalige AlphaTauri. Jack Doohan nam plaats in de Alpine en Mercedes gaf Frederik Vesti een zetel. Ook Théo Pourchaire is kort verschenen op het circuit, maar zijn training moest vroegtijdig afgebroken worden wegens technische problemen.

Shwartzman neemt de bolide van Zhou over

Na zijn eerdere optreden tijdens de Grand Prix van Nederland, is het opnieuw Shwartzman die instapt bij Sauber. De 25-jarige vervangt Zhou Guanyu tijdens de eerste training. Hiermee voldoet het team van Sauber aan de regel om twee keer een rookie een kans te geven in één seizoen. Sauber heeft door de nauwe samenwerking met Ferrari een logische connectie met Shwartzman. Toch is het verrassend dat Shwartzman een tweede kans krijgt, gezien Sauber ook eigen talenten als Théo Pourchaire en Zane Maloney in de rij heeft staan voor dergelijke kansen. In Zandvoort is Shwartzman als zestiende geëindigd tijdens de eerste vrije training, met een achterstand van ongeveer anderhalve seconde op Zhou.

