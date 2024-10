In 1952 staat Zandvoort voor het eerst op de officiële Grand Prix-kalender. En meteen verschijnen er ook twee Nederlandse coureurs aan de start: de ambitieuze autocoureur Dries van der Lof en straaljagerpiloot Jan Flinterman. Ze zijn de eerste Nederlandse F1-coureurs in de geschiedenis. Een reconstructie van hun debuut in de Noordhollandse duinen.

Om de Grote Prijs tot een commercieel succes te maken, begrijpt Herman van Haaren, sportcommissaris van de KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club) is er iets extra’s nodig: een Nederlandse coureur. Of liever twee. Twee Nederlandse coureurs heeft hij op het oog: Maus Gatsonides, de uitvinder/autocoureur die al aan diverse internationale rally’s heeft meegedaan en in 1950 winnaar van de rally van Monte Carlo, en Dries van der Lof, die in de nationale sportwagenraces op Zandvoort al een paar overwinningen geboekt heeft. In de aanloop naar het weekend echter wordt Gatsonides ziek. Straaljagerpiloot en snelheidsduivel Jan Flinterman is zijn vervanger.

Snelheidsduivel en straaljagerpiloot

Dries van der Lof, geboren in 1919, is een echte autocoureur. Als 17-jarige reed hij al in een opgelapte Bugatti over de eigenhandig verbrede tuinpaden van het ouderlijk huis. In februari 1952 vertelt hij aan De Telegraaf hoe het allemaal begon: ‘Die Bugatti (85 harde guldens, eindelijk bij elkaar gespaard) was zo’n beetje een soort bovennatuurlijke vervulling van een vurige jongensdroom. Het zat er in, dat enthousiasme voor alles wat gemotoriseerd op vier wielen stond, eigenlijk al van de schoolbanken af.’

Jan Flinterman, ook geboren in 1919, is aanvankelijk motorcoureur. Kort na de capitulatie in 1940 vlucht hij naar Engeland om voor de Britse RAF te vliegen. Vanaf dan is hij vooral piloot. Hij krijgt diverse onderscheidingen. Na de oorlog vergaart hij in Nederland roem met recordvluchten in een Gloster Meteor straaljager. Tussen het vliegen door doet hij mee aan zesdaagse races voor motoren en rijdt wel eens een autorace op Zandvoort. Snelheid zit hem in het bloed.

