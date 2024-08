De zomerstop loopt op zijn einde en Max Verstappen en consorten maken zich op voor de Nederlandse Grand Prix. De regerend wereldkampioen is verheugd om straks weer voor eigen publiek te mogen racen. De strijd in de voorhoede lijkt feller dan ooit, dus bereidt de Nederlandse coureur zich voor op een nieuwe uitdaging. Het doel? “Strijden voor de overwinning.”

“Het was goed om wat tijd door te brengen met familie en vrienden tijdens de zomerstop, en we voelen ons verfrist en klaar voor de tweede helft van het seizoen”, laat Max Verstappen weten middels een persbericht. “Het is geweldig om te beginnen met mijn thuisrace; de sfeer is altijd fantastisch, en de fans zijn ongelooflijk. Deze zal altijd speciaal blijven voor mij.”

“Zandvoort is een geweldig circuit, met korte rechte stukken en een smalle baan”, voegde Verstappen eraan toe. “Het is te hopen dat we nog sterker terug kunnen komen voor deze race. We kijken uit naar de week die voor ons ligt en hopelijk kunnen we strijden voor de overwinning.”

Vierde overwinning?

Sinds Zandvoort in 2021 terugkeerde op de kalender, heeft Max Verstappen het Nederlandse nummer steevast gewonnen. Echter, in het huidige seizoen zijn de marges met onder andere McLaren en Mercedes gering, dus het is niet gezegd dat de 26-jarige coureur een vierde zege kan waarmaken. Red Bull-adviseur Helmut Marko was eerder pessimistisch over de kansen op Zandvoort.

Max Verstappen wist zijn thuisrace op Zandvoort tot nu toe altijd te winnen (Motorsport Images)

