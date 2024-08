Sergio Pérez zal zich tijdens het aanstaande raceweekend in Zandvoort moeten laten gelden. Waar veel experts de Mexicaan na de eerste seizoenshelft al hadden afgeschreven, kreeg hij van Red Bull nog een laatste kans – na een aantal dramatische races mocht hij zijn stoeltje toch behouden. De tweede seizoenshelft wordt alles of niets voor Pérez, die het ook nog eens met een nieuwe race-ingenieur moet stellen.

Maandag werd bekend dat Sergio Pérez‘ vaste race-ingenieur – de Britse Hugh Bird – met vaderschapsverlof gaat. De komende vier races moet Pérez vertrouwen op performance engineer Richard Wood. Een behoorlijke wijziging voor de Mexicaan, die al sinds zijn debuut bij Red Bull op de begeleiding van Bird rekent.

Sergio Pérez kreeg in aanloop naar de zomerstop veel te verduren; vooral in de media werd hij met de grond gelijk gemaakt voor zijn matige prestaties in de eerste seizoenshelft. Even leek het erop dat Red Bull ook genoeg had gezien van de 34-jarige coureur en hem zou slachtofferen ten behoeve van een andere rijder. Een wissel bleef uit, al zal Checo nu echt moeten presteren om zijn toekomst veilig te stellen.

Sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft Sergio Pérez 28 punten verzameld. Max Verstappen heeft in hetzelfde tijdsbestek 137 punten gescoord! Pérez, die in totaal 146 punten achterloopt op zijn teamgenoot, is inmiddels naar de zevende plaats in het kampioenschap gezakt.

