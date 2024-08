Daniel Ricciardo krijgt komend weekend de kans om zich te wreken tijdens de Nederlandse Grand Prix. Vorig jaar sloeg het noodlot toe voor de goedlachse Australiër, die zijn pols brak tijdens de tweede vrije training op Zandvoort. Reservecoureur Liam Lawson zou hem vijf races vervangen, alvorens Ricciardo terugkeerde voor de GP in Texas. Dit jaar hoopt de Visa RB-coureur zich te laten gelden op het Nederlandse asfalt.

Ricciardo blikt namens Visa Cash App RB alvast vooruit op het raceweekend in Zandvoort. De zomerstop loopt op zijn einde en de Formule 1 staat aan de vooravond van het Nederlandse nummer. “Het was een geweldige zomervakantie”, laat Ricciardo weten. “Ik ben terug naar Australië gegaan om vrienden en familie te zien, dus ik voel me opgeladen, fit en gezond.”

De man uit Perth keert terug naar het circuit waar zijn seizoen vorig jaar tot stilstand kwam. Een botsing met Oscar Piastri resulteerde in een crash waarbij Ricciardo een lelijke polsbreuk opliep. Vijf races lang werd hij vervangen door de toen 21-jarige Liam Lawson. “Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar Zandvoort”, verzekert Ricciardo. “Vorig jaar veranderde mijn seizoen daar drastisch, maar ik heb wel echt genoten van het circuit. De auto was fantastisch. Ik heb er vertrouwen in dat we kunnen doorgaan waar we gebleven waren voor de pauze, we zijn zeker in de strijd voor wat punten.”

‘Momentum behouden’

Yuki Tsunoda is ook klaar voor de tweede seizoenshelft. De Japanner berust in het feit dat zowel hij als Ricciardo niet is opgeroepen om Sergio Pérez te vervangen bij Red Bull. Tsunoda gooide hoge ogen in de eerste seizoenshelft en wil dat momentum in Nederland behouden. “Ik heb genoten van de pauze en ben nu helemaal klaar om weer te racen”, reageert hij. “Het is tijd voor Zandvoort, een unieke uitdaging met zijn smalle, kronkelige baan en de gebankte bochten. We hadden een sterk einde van de eerste seizoenshelft, dus ik wil dat momentum nu vasthouden.”

Visa RB staat nu op de zevende plaats in het kampioenschap en heeft al meer punten verzameld dan in heel 2023 (Motorsport Images)

