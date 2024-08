De zomerstop loopt op zijn einde en de Formule 1 maakt zich derhalve op voor de Nederlandse Grand Prix. Voor het vierde jaar op rij zijn de Zandvoortse Duinen het decor voor dit iconische evenement. Max Verstappen, drievoudig winnaar van zijn thuisrace, zal het nog knap lastig gaan krijgen komend weekend. Volgens het laatste weerbericht kan het gaan regenen in aanloop naar de GP van Zandvoort!

De Formule 1-fans werden dit jaar meermaals getrakteerd op een regenrace. Buitjes zorgden in Canada en Groot-Brittannië al voor het nodige spektakel. Tijdens het laatste raceweekend in Spa werden de sessies opnieuw geteisterd door plaatselijke neerslag en hielden de coureurs het niet altijd droog. Voorlopig is het weerbericht voor de Nederlandse GP niet veel beter – ook op Zandvoort dreigt het te gaan regenen.

Weerbericht GP Zandvoort

Op de vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden afgewerkt, is het meteen raak. Volgens de laatste voorspellingen steekt er in aanloop naar het weekend een vrij krachtige zuidwestenwind op, waardoor er veel bewolking vanaf de Noordzee wordt aangevoerd. Waarschijnlijk zullen er in de loop van de middag en avond buien ontstaan. Waar het gedurende de eerste vrije training dus droog zal blijven, kan er tijdens de tweede sessie wat regen vallen. Naast de nodige neerslag moet de Formule 1 rekening houden met windstoten tot 75 km/uur en wordt het maximaal 22 graden Celsius.

Op zaterdag dreigt het weer wederom parten te gaan spelen. De Nederlandse fans die op de tribunes zitten doen er goed aan om een poncho mee te nemen – met zo’n 95% kans op neerslag gaan er geheid druppels vallen tijdens de allesbeslissende kwalificatie. Daarbij worden er ook weer harde windstoten voorspeld. Tijdens de Grand Prix lijkt het voorlopig droog te blijven. Op zondag neemt de kans op regen sterk af en komt de zon in de middag waarschijnlijk flink tevoorschijn. Het wordt tijdens de race niet warmer dan 20 graden.

