De Formule 1 reist dit weekend naar Bahrein voor alweer de vierde Grand Prix van het seizoen. De sport werkt in april een drukke triple header af – het Bahrain International Circuit is, na Suzuka, de tweede stop binnen dit drieluik. Waar er aanvankelijk regen werd voorspeld voor de Japanse ronde, bleef het tijdens de race kurkdroog. In de woestijn zal dat niet anders zijn. Lees hier het volledige weerbericht voor de GP van Bahrein.

Voor het eerst sinds 2020 was Bahrein dit jaar níet het decor voor de openingsrace. Max Verstappen en consorten trapten het seizoen traditiegetrouw af in Melbourne. Daar werden de coureurs getroffen door zware regenbuien. Het zorgde voor een spectaculaire race, waarin liefst zes coureurs voortijdig moesten opgeven. Vier rookies delfden het onderspit, maar ook veteranen Fernando Alonso en Carlos Sainz haalden de eindstreep niet. In de woestijn van Bahrein hoeven we geen rekening te houden met regen, al brengt het circuit wel andere uitdagingen met zich mee.

Weerbericht GP Bahrein

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen verreden worden, blijft het ‘gewoon’ droog. De kans op regen bedraagt simpelweg nul procent. Het belooft bovendien erg warm te worden op deze eerste dag op het circuit. Overdag wordt het zo’n 30 graden Celsius; in de avond koelt het af naar ongeveer 26 graden. Daarnaast zal de zon de hele dag blijven schijnen. Minstens zo belangrijk: er worden windstoten verwacht van tussen de 20 en 30 kilometer per uur. Oppassen geblazen dus!

Tijdens de laatste training en de kwalificatie op zaterdag blijft het eveneens droog en koelt het iets af in Bahrein. De maximumtemperatuur komt uit op 28 graden Celsius, wederom met nul kans op neerslag. De coureurs moeten opnieuw rekening houden met plotselinge windvlagen – op zaterdag waait het met snelheden tot 25 kilometer per uur.

Tijdens de Grand Prix op zondag verandert er weinig. Het belooft rond de 29 graden Celsius te worden op het moment van de race, waarbij – hoe kan het ook anders – geen regen wordt voorspeld. Wel zal het dan een stuk minder hard waaien: er worden windstoten verwacht van tussen de 5 en 15 kilometer per uur.

