Het team van McLaren wordt van alle kanten bekritiseerd vanwege de conservatieve strategie tijdens de GP van Japan. Norris en Piastri scoorden opnieuw de meeste punten dankzij een dubbel podium, maar Max Verstappen ging er met de winst vandoor. Menig expert denkt dat het team – mits het iets meer lef had getoond – had kunnen meedingen naar de overwinning. Red Bull-topadviseur Helmut Marko grapt dat dit misschien wel de nieuwe ‘papaja-regels’ zijn van McLaren.

Tijdens de pitstops maakte McLaren al de opvallende keuze om direct na Max Verstappen naar binnen te komen. Lando Norris deed een verwoede poging om zijn rivaal bij het uitkomen van de pitstraat in te halen, maar verloor daardoor alleen maar meer tijd op het gras. Niet veel later bleef Oscar Piastri – op dat moment P3 – steken achter zijn teamgenoot, terwijl de Australiër ervan overtuigd was dat hij raceleider Verstappen kon inhalen.

“Ik denk dat ik de snelheid heb om Max te pakken”, klonk het over de boordradio van Piastri. Toch werden beide coureurs niet van positie gewisseld. McLaren gaf geen teamorder, en Norris viel Verstappen vervolgens ook niet meer aan voor de overwinning. Het trio kwam uiteindelijk binnen drie seconden van elkaar over de eindstreep. Helmut Marko sprak achteraf van een schijnbare blunder van McLaren. Verstappen is Norris immers tot op één punt genaderd in het rijderskampioenschap.

‘Wij hadden de coureurs geruild’

“De strategie die zij (McLaren, red.) kiezen, is aan hen”, aldus de 81-jarige Marko tegenover de media in Japan. “Het leek erop dat Piastri de snelste coureur was. De vraag is natuurlijk of hij Max had kunnen inhalen, want dat is op dit circuit een ander verhaal. Maar misschien was dit een nieuwe versie van de papaja-regels”, voegde hij er lachend aan toe. “Wij zouden de coureurs gewisseld hebben”, besloot hij. “Maar McLaren heeft hun eigen richtlijnen.”

LEES OOK: Honda-topman roemt Tsunoda en ontroerende zege Verstappen

Marko doelde op de omstreden papaja-regels die McLaren vorig seizoen hanteerde. Zowel Norris als Piastri klom destijds op in het kampioenschap, al bleven ze onderling punten van elkaar afsnoepen. Met het opstellen van eigen richtlijnen hoopte de Britse renstal dat hun coureurs elkaar niet te fel zouden uitdagen op de baan. Tegelijkertijd moest ook de sportiviteit gewaarborgd blijven. Dat leidde uiteraard tot ingewikkelde situaties.

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.