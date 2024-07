Na de zomerstop is het tijd voor de thuisrace van Max Verstappen: de Grand Prix van Nederland! Het Circuit Zandvoort vormt opnieuw het decor voor een weekend vol spektakel en adrenaline. Na de 1-2 overwinning in België meldt ook Mercedes zich bij de gevechten vooraan. Wie gaat deze overwinning op zijn naam schrijven? Hieronder vind je het volledige tijdschema, zodat je geen moment van de actie hoeft te missen.

De GP van Nederland wordt gehouden op Circuit Zandvoort, gelegen in de duinen aan de Noordzeekust. Dit circuit staat bekend om zijn uitdagende bochten en hoogteverschillen, wat altijd voor spectaculaire races zorgt. Sinds de terugkeer op de F1-kalender in 2021 heeft de Dutch GP snel zijn plek veroverd als een van de favorieten onder fans en coureurs. Naast de opwinding op de baan, biedt Zandvoort een unieke sfeer met zijn strand locatie en de gepassioneerde Nederlandse fans die zorgen voor een oranje zee van steun.

Lees hier alles over de Dutch GP: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

De strijd om het kampioenschap gaat verder. Zal het Max Verstappen lukken om uit te lopen op de concurrentie? De huidig wereldkampioen heeft tot nu toe altijd weten te winnen op het Circuit van Zandvoort. Komt er een einde aan deze statistiek of kunnen de oranjefans gewoon opnieuw juichen voor Verstappen?

Hoe laat begint de Dutch GP op Zandvoort 2024?

Vrijdag 23 augustus

12:30 – 13:30 uur 1e vrije training

16:00 – 17:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 24 augustus

11:30 – 12:30 uur 3e vrije training

15:00 – 16:00 uur kwalificatie

Zondag 25 augustus

15:00 – 17:00 uur race

