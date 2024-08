Voor Helmut Marko staat de RB20 niet te boek als een hele fijne auto. De laatste Red Bull-bolide leverde het team tot nu toe zeven overwinningen op, al moest deze het ook vaak afleggen tegen de creaties van McLaren en Mercedes. Volgens Marko is de RB20 dusdanig onvoorspelbaar dat hij de bolide vergelijkt met ‘een bitch die alleen Max Verstappen kan temmen’.

Het in inmiddels bijna twee maanden geleden dat Max Verstappen een race won; vier keer op rij viste de Nederlander achter het net. Sinds zijn triomf tijdens de GP van Spanje ging Mercedes er driemaal met de winst vandoor en kroonde ook Oscar Piastri zich tot racewinnaar. Volgens Helmut Marko is Max’ RB20 de boosdoener. De auto is in de loop van het seizoen steeds minder betrouwbaar geworden.

‘Steeds onvoorspelbaarder’

“Aan het begin van het seizoen was de RB20 net zo in balans als de McLaren van nu”, zei Marko onlangs tegen Auto Motor und Sport. “Hij kon op alle circuits en onder alle omstandigheden presteren. Toen zijn we ergens de verkeerde weg ingeslagen. De auto is een ‘bitch’ geworden die alleen Max Verstappen kan temmen. Het hele ontwerp is steeds onvoorspelbaarder gemaakt, waardoor het steeds moeilijker werd om hem af te stellen en in balans te brengen.”

Ondanks het gebrek aan overwinningen wist Verstappen de RB20 wel een aantal keer op pole te zetten. In Oostenrijk én in België reed hij de snelste tijd. “Dat waren bijzondere kwalificatieronden van Verstappen,” complimenteerde Marko zijn coureur. “In de race was die superioriteit immers verdwenen. Net als Mercedes aan het begin van het jaar zijn we soms snel en soms langzaam, afhankelijk van de omstandigheden.”

