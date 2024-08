Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het somber in. Na de traditionele zomerstop wacht de regerend wereldkampioenen een nieuwe uitdaging in de vorm van de Nederlandse GP. Max Verstappen is van oudsher heer en meester op Zandvoort, maar voorlopig is het vaderlandse nummer nog lang niet beslist. Volgens Marko heeft Red Bull in de laatste paar weken geen wonderen kunnen verrichten.

Het in inmiddels bijna twee maanden geleden dat Max Verstappen voor het laatst naar de bovenste trede van het podium mocht klimmen. Sinds zijn triomf tijdens de GP van Spanje ging Mercedes er driemaal met de winst vandoor en kroonde ook Oscar Piastri zich tot racewinnaar. Helmut Marko verwacht niet dat Red Bull tijdens de aanstaande GP op Zandvoort ineens straatlengtes voor ligt.

“Tijdens de zomerstop gebeurt er twee weken lang niets, wat betekent dat er niet aan de auto kan worden gewerkt,” schreef Helmut Marko in zijn column voor Speedweek. “We moeten onze problemen oplossen en uitvinden waar de fouten zitten, want de balans in de auto is ver te zoeken, zeker wanneer je de huidige situatie vergelijkt met de eerste drie races.”

‘Allesbeslissende kwalificatie’

Volgens Marko zal Red Bull op het Nederlandse asfalt nog niet voor een ommekeer kunnen zorgen. “Ik denk niet dat de grote oplossing in Zandvoort zal komen”, vervolgt hij. “We zijn intensief aan het brainstormen en hebben gelukkig verschillende ideeën. Maar ik kan nog niet zeggen wat we gaan implementeren en hoe.”

“Eén ding is duidelijk, de kwalificatie in Zandvoort zal beslissend zijn”, pent de 81-jarige Oostenrijker. “Inhalen is bijna onmogelijk. Max (Verstappen, red.) is de laatste tijd gelukkig goed geweest op de zaterdagen; we waren de snelsten in Oostenrijk en ook in Spa. In Hongarije misten we slechts enkele honderdsten – dus we klagen nog altijd op een hoog niveau.”

