Goed nieuws voor Yuki Tsunoda: Visa RB-CEO Peter Bayer ziet wel degelijk een kans voor de Japanner om naar Red Bull door te stromen. De coureur moet dan wel zijn huidige vorm en tempo vasthouden. Een potentiële overstap van Tsunoda betekent ook gelijk een goede kans voor Liam Lawson.

Tsunoda versloeg al meerdere keren zijn teamgenoot Daniel Ricciardo op de baan tijdens de eerste seizoenshelft. Zo kwalificeerde de Japanner in 2024 al negen keer hoger dan de meer ervaren Australiër. Toch is het de naam van Ricciardo die wordt genoemd als het gaat over potentiële vervangers van Red Bulls Sergio Pérez.

LEES OOK: Ricciardo en Lawson in shoot-out op Imola voor stoeltje van Pérez

Peter Bayer, de CEO van Visa RB, heeft echter goed nieuws voor Tsunoda. De CEO denkt namelijk dat als de Japanse coureur zijn huidige vorm en progressie vast kan houden, er in de toekomst wel degelijk een plekje voor hem is bij Red Bull. “Helmut (Marko, red.) zei het zelf, in het Duits zeg je dat één zwaluw nog geen zomer maakt,” waarschuwde Bayer wel, tegen Motorsport.com. “Wat het betekent is dat als Yuki consequent op dit niveau blijft racen, hij in aanmerking komt voor een stoeltje bij Red Bull Racing.”

LEES OOK: Ricciardo en Gasly zien toekomst voor Tsunoda bij Red Bull

Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor Red Bulls zusterteam, dat eerst nog bekendstond als AlphaTauri, maar het was altijd het doel om de Japanner klaar te stomen voor Red Bull. “Dat is uiteindelijk precies onze missie en de missie die we hebben gekregen van de aandeelhouders”, vertelt ook Bayer. “Als dat betekent dat hij nog een seizoen nodig heeft naast een zeer sterke Daniel, dan zou dat een optie kunnen zijn.”

Geen haast

Een potentiële overstap van Tsunoda naar Red Bull is ook gelijk goed nieuws voor Liam Lawson. De reservecoureur wacht nog altijd op een kans om de Formule 1 in te komen. “Het zou ook een optie kunnen zijn om te zeggen: oké, we geloven nu dat hij (Tsunoda, red.) er klaar voor is. Dus dan gaan we met Liam (Lawson, red.) praten. We hebben geen haast, want we hebben alle opties in handen.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!