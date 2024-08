Yuki Tsunoda maakt indruk dit seizoen bij het RB F1 Team, en de roep om hem een kans te geven bij Red Bull Racing wordt steeds luider. Zowel zijn huidige teamgenoot Daniel Ricciardo als voormalig teamgenoot Pierre Gasly zijn overtuigd van Tsunoda’s potentieel om de stap naar het topteam te maken.

Ricciardo gelooft in Tsunoda’s potentieel

Ricciardo, die dit seizoen vaak het onderspit delft tegen Tsunado, ziet in de Japanner een coureur die klaar is voor de volgende stap. Hoewel snelheid en talent essentieel zijn, benadrukt de Australiër dat Formule 1 om meer draait dan dat; onder druk de juiste beslissingen nemen is de echte test. Ondanks dat Tsunoda nog niet de kans heeft gehad om zich in zulke cruciale situaties te bewijzen, twijfelt Ricciardo niet aan zijn vermogen om de druk aan te kunnen.

Gasly adviseert geduld

Gasly, voormalig teamgenoot van Tsunoda bij AlphaTauri, deelt dit vertrouwen. Hij prijst de Japanner om zijn snelheid en consistentie en vindt dat hij een kans bij Red Bull verdient. Gasly, die zelf weet hoe het is om op een kans te wachten, adviseert Tsunoda om geduldig te blijven en zijn competitieve vorm vast te houden. Hoewel hij zou hebben gepleit voor een kans voor Tsundao, erkent Gasly dat de beslissingen in handen van anderen liggen.

Red Bull blijft afwachtend

Ondanks de lovende woorden van zowel Ricciardo als Gasly, lijkt Red Bull nog niet overtuigd om de Japanner een kans te geven. Zelfs toen Sergio Pérez onder druk stond, werd de naam van Tsunoda nauwelijks genoemd als mogelijke vervanger. In plaats daarvan werden Daniel Ricciardo en Liam Lawson eerder genoemd als potentiële kandidaten.

De toekomst van Tsunoda

Met nog een jaar te gaan bij RB F1 Team, is het slechts een kwestie van afwachten of Tsunoda de kans krijgt om zich te bewijzen bij Red Bull. De steun van Ricciardo en Gasly is duidelijk een signaal dat de jonge Japanner klaar is voor de volgende stap. De grote vraag blijft echter: krijgt Tsunoda ooit de kans om te schitteren in het topteam van Red Bull?

