Yuki Tsunoda kan de druk niet aan om voor Red Bull Racing te rijden, zo concludeert oud-wereldkampioen Damon Hill. De Brit denkt daarom dat het Oostenrijkse team er goed aan heeft gedaan om Sergio Pérez voorlopig als teamgenoot van Max Verstappen aan te houden.

Begin juni werd bekend dat Yuki Tsunoda sowieso in 2025 nog voor Visa Cash App RB zal rijden. De Japanner stapte in 2021 in de Formule 1, als coureur voor het toenmalige AlphaTauri. Tsunoda gaat in 2025 zijn vijfde jaar in als Formule 1-coureur. Een overstap naar Red Bull lijkt er echter voorlopig nog niet in te zitten. Red Bull maakte namelijk rond dezelfde tijd als de contractverlenging van Tsunoda bekend dat Sergio Pérez de komende jaren nog naast Max Verstappen zal rijden.

Oud-coureur Damon Hill snapt de keuze van Red Bull voor Pérez wel. “Als je wilt dat Max bij je blijft en hem wilt laten zien hoe de toekomst eruit gaat zien, dan is het contracteren van Pérez misschien een manier om tegen hem te zeggen: Kijk, dit is hoe de toekomst eruit gaat zien, je krijgt geen verrassende nieuwe supersnelle teamgenoot om je zorgen over te maken”, vertelt Hill in de podcast van F1Nation.

Te veel druk voor Tsunoda?

Pérez is volgens de oud-wereldkampioen van alle coureurs binnen de Red Bull-familie daarom de beste keuze voor naast Verstappen. “Als je voor Liam Lawson kiest, die moet zichzelf nog bewijzen”, legt Hill uit waarom Red Bull niet voor de Nieuw-Zeelander heeft gekozen. “Je kunt niet zomaar in de F1 komen en een plichtsgetrouwe nummer twee zijn, dus hij zal een bedreiging [voor Verstappen] moeten vormen.”

Ook Yuki Tsunoda is volgens Hill geen goede keuze. De Japanner heeft zich al bewezen in de Formule 1 door onder andere dit jaar vijf keer beter te kwalificeren dan teamgenoot Daniel Ricciardo. Toch ziet Hill een overstap naar Red Bull niet gebeuren voor Tsunoda. “Yuki Tsunoda heeft het geweldig gedaan. Ik weet niet of hij de druk aankan om bij Red Bull te rijden.”

