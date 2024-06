Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt alvast vooruit naar de Grand Prix van Spanje. Volgens de Oostenrijker heeft zijn team de beste kaarten voor deze race, en kan de Grand Prix daardoor vooral voor Sergio Pérez een kans zijn om zich te bewijzen. De Mexicaan kreeg recent nog een contractverlenging, maar dat bracht volgens Marko nog niet de rust terug bij Red Bull.

Tijdens de Grand Prix van Canada wist Max Verstappen wederom als eerste over de finishlijn te rijden. De Nederlander wist met bijna vier seconden voorsprong op Lando Norris als winnaar te eindigen, terwijl het Circuit Gilles Villeneuve de RB20 niet goed ligt. De concurrentie houdt er daarom al rekening mee dat Red Bull in Spanje helemaal onverslaanbaar is. De karakteristieken van Circuit de Barcelona-Catalunya passen namelijk veel beter bij het pakket van Red Bull, zegt ook adviseur Helmut Marko.

‘We hebben het beste pakket met de beste coureur’, zegt Marko, in een nieuw interview met oe24. ‘Of we het beste chassis hebben valt nog te bezien. Mercedes was vorig jaar sterk in Barcelona, maar dat was slechts een flits.’ De Oostenrijkse renstal is daarom helemaal niet bang voor hun Duitse concurrent. Ook niet nu Mercedes een nieuwe voorvleugel heeft, waar Red Bull ‘kritisch naar kijkt’.

Barcelona is volgens veel kenners een circuit dat representatief is voor de rest van het seizoen, en daarom hoopt ook Marko dat zijn team sterk zal zijn in Spanje. ‘Als we sterk zijn in Barcelona, dan zijn we hopelijk volgende week in Oostenrijk en een week later in Silverstone ook sterk’, aldus de Oostenrijker. ‘Deze drie races zullen veel zeggen over de werkelijke krachtsverhoudingen. Daarom werken onze mensen deze dagen tot het uiterste. Bovendien heeft Sergio Pérez zijn auto zwaar beschadigd in Monaco en Montreal.’

Kans voor Pérez

Marko raakt met de uitspraak over Pérez gelijk een gevoelige snaar binnen zijn team. De Mexicaan verlengde begin juni zijn contract, maar behaalde met uitvalbeurten in Monaco en Canada nog niet de gewenste resultaten. ‘We hebben zijn contract verlengd, omdat we rust in ons team wilden brengen en dat is helaas niet helemaal gelukt’, vertelt Marko. ‘Maar nu heeft Checo drie races op drie echte circuits voor de boeg, dus hij kan zich bewijzen.’

