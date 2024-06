Mercedes beleefde een goed weekend in Canada, met als hoogtepunt de polepositie van George Russell. De Duitse renstal had in Monaco al wat upgrades meegenomen, die op het verregende Circuit Gilles Villeneuve voor een hoger tempo zorgde. Technisch directeur James Allison denkt dat één verandering de sleutel was tot het Canadese succes.

Russell kwam uiteindelijk als derde over de finishlijn in Montréal, maar wist daarmee wel de eerste podiumplaats van het seizoen voor Mercedes te pakken. Het weekend in Canada vormde zo een groot contrast met de worstelingen van het team tijdens de afgelopen paar jaar. Technisch directeur Allison zag zijn team afgelopen races al een stap vooruit maken, maar de introductie van een nieuw concept voor de voorvleugel versnelde deze progressie.

Nieuwe voorvleugel zorgt voor betere prestaties

In Monaco mocht Russell al met de nieuwe voorvleugel rijden. In Canada werd het onderdeel op beide Mercedes-bolides gemonteerd. “We hadden al een idee van hoe [de voorvleugel] zich zou gedragen, omdat we deze in Monaco hadden gebruikt”, vertelt Allison in de Race Debrief van Mercedes. “We hadden twee [voorvleugels] in Montréal en verwachtten dat deze goed zouden presteren. In Canada zou het zelfs iets meer bieden dan in Monaco, omdat het circuit van Canada een normaler circuit is. En dat deed het.”

Het Mercedes-team zag hoe de nieuwe voorvleugel meerdere voordelen met zich meebracht. “Het leverde meer prestaties, maakte het makkelijker om te rijden, zorgde voor goede balans en maakte de auto tot een vriend van de coureur in plaats van dat ze ermee de strijd moesten aangaan. Dit was aan het begin van het seizoen problematisch voor ons”, vertelt Allison, die daarbij wel de kanttekening plaatst dat het circuit van Montréal de W15 beter ligt dan de aankomende Grands Prix.

Volgens Allison is het daarom nu vooral zaak voor Mercedes om de auto te blijven verbeteren door snel met upgrades te komen. “Onze uitdaging is om die stukjes [de upgrades, red.] aan de auto te monteren in een tempo dat de anderen niet kunnen bijhouden. Door dat te doen, kunnen we onze auto gewoon naar voren krijgen door de inspanning die iedereen levert”, aldus Allison.

