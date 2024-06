Mercedes lijkt na de Grand Prix van Canada weer echt terug van weggeweest. George Russell kon in Montréal lange tijd de strijd aangaan met Max Verstappen en Lando Norris voor de overwinning, terwijl het bij de Mercedes-bolides de afgelopen jaren juist vaak nog aan tempo ontbrak. Oud-coureur Damon Hill waarschuwt Mercedes voorafgaand aan Barcelona om nog niet te hard van stapel te lopen.

Mercedes introduceerde een nieuwe voorvleugel tijdens de GP Monaco, en het team zag daarna gelijk de balans en het tempo van de W15 flink verbeteren. Het Duitse team neemt daarom ook naar de race in Spanje upgrades mee, waaronder een nieuwe vloer. Toto Wolff gaf al eerder aan dat zijn team nu echt afstand lijkt te nemen van de problemen van de afgelopen twee jaar.

Ultieme test in Barcelona

Oud-wereldkampioen Damon Hill waarschuwt Mercedes alvast dat de echte test nog in Barcelona zal plaatsvinden. Het circuit van Montréal is namelijk een beetje ‘een buitenbeetje’ op de F1-kalender. Hierdoor kan het volgens Hill nog niet met zekerheid worden gesteld dat George Russells polepositie een indicatie is van Mercedes’ terugkeer.

“Om met die [auto] naar Barcelona te gaan, wat de volgende race is, dat zal de ultieme test zijn voor hun vooruitgang,” zei Hill in de Sky Sports F1-podcast. “Barcelona is echt net een windtunnel. Het is pure aerodynamica, overal middelhoge tot hoge snelheid.”

Toch ziet Hill dat Mercedes al flinke stappen heeft gezet. “Het is lang geleden dat ze een auto hadden die ook maar enigszins leek op een auto waarmee ze kunnen strijden, en de coureurs waren blij.” Het viel de oud-kampioen vooral op dat Lewis Hamilton tevreden was met de auto. “Hij zei eerder al eens dat hij heel blij was tijdens een paar vrije trainingen en op de vrijdag en zo, maar toen leek het een beetje weg te ebben bij de kwalificaties.”

