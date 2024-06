Mercedes teambaas Toto Wolff kan tevreden zijn – in Canada leek Mercedes na lang wachten eindelijk weer een beetje competitief. Na een hele poos in niemandsland te hebben gereden, konden coureurs George Russell en Lewis Hamilton in Montréal opeens meedingen naar een podium. Wolff durft – ondanks een nieuwe Verstappen-zege – rivaal Red Bull voorzichtig weer uit te dagen.

LEES OOK: Russell miskend door Mercedes? ‘Steun hem eens een keer’

“De laatste paar races waren moeilijk voor Red Bull“, zei Wolff tegen Sky Sports. “Ik denk dat iedereen een stap vooruit heeft gedaan. Er waren immers drie teams die in Canada hadden kunnen winnen. Het lijkt erop alsof ze een stap achteruit hebben gedaan. Maar het belangrijkste is dat de marges aan het krimpen zijn.”

De volgende krachtmeting is in Barcelona, tijdens de Spaanse Grand Prix. Vrijwel alle topteams brengen een hoop upgrades naar het Catalaanse circuit. “Dat wordt interessant”, vervolgde Wolff. “De vraag is of Red Bull daar weer de sterkste is.” De GP van Spanje is het eerste evenement in een groot Europees drieluik. Na Barcelona doet de Formule 1 achtereenvolgens Oostenrijk en Groot-Brittannië aan.

‘Spanje wordt een goede test’

“Oostenrijk is eigen terrein voor Red Bull”, legde Wolff uit. “Maar McLaren was daar vorig jaar ook sterk. Voor ons zal het erg lastig worden op de Red Bull Ring. Je mag vooral Max Verstappen niet onderschatten – hij bepaalt nog steeds de maatstaf. Maar ook Ferrari is een geduchte tegenstander.”

LEES OOK: Mercedes alvast gewaarschuwd: ‘Barcelona is de ultieme test’

Voor Mercedes is het zaak om de gewonnen snelheid op verschillende circuits te kunnen toetsen. “Spanje wordt een goede test, want het heeft een boel bochten”, onthulde de teambaas. “Ik hoop vooral dat onze snelheid niet heel circuit-afhankelijk is. Maar over het algemeen ben ik tevreden. De coureurs zeiden dat ze al een stuk comfortabeler in de auto zitten. Ze kunnen harder pushen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).