Het aftellen naar de Dutch GP is begonnen en FORMULE 1 Magazine neemt je mee op weg naar Zandvoort. In een achtdelige serie lichten we elke dag een bijzonder verhaal uit over de Grand Prix van Nederland. Vandaag, deel 7 over de fanbeleving tijdens de Dutch Grand Prix

Geen mooiere fanbeleving dan die tijdens de Dutch Grand Prix. Dat blijkt wel uit de vele mooie verhalen en foto’s die we ook dit jaar toegestuurd kregen na onze oproep aan jullie. Veel fans dromen van het bijwonen van een race. En dromen, die komen soms daadwerkelijk uit. Een impressie van de bijdrages die we kregen.

80 JAAR: CADEAUTJE

‘In 2020 keerde de Formule 1 terug naar het iconische circuit van Zandvoort. Voor mijn vader, een fervente F1-fan, was dit een onvergetelijk cadeau voor zijn 80e verjaardag. Met de duurste kaartjes en uitzicht op de start-finish en pitstraat, was hij dolblij. Maar toen ging door de coronapandemie de race helaas niet door. Het jaar erop kon ik met mijn vader toch naar de Dutch GP. In alle vroegte vertrokken we om de drukte te vermijden. Mijn vader had snel zijn stoel en vlaggetje gevonden. De race was een spektakel en de tribune juichte uitbundig toen Max won. Hoewel de sfeer fantastisch was, keken we later thuis nogmaals de samenvatting. Mijn vader zat net zo lief voor de buis, bekende hij eerlijk. Ik had het racevirus te pakken en ben er ieder jaar weer bij. Die eerste keer met mijn vader blijft echter onvergetelijk.’ – Jippe Tinga (foto bovenaan artikel)

VOUWFIETS

‘Toen Max in 2021 wereldkampioen werd besloten mijn dochter en ik dat we een keer naar een race wilden. Het werd die in Zandvoort, De Dutch Grand Prix van 2022. Op de vrijdag gingen we met de bus en trein naar Zandvoort. Op zaterdag en zondag met de vouwfiets door de duinen (achter de Orange Army aan) naar het circuit. Wat fijn dat alle fans van alle teams naast elkaar kunnen zitten zonder dat er een onvertogen woord valt. En het was fantastisch geregeld, het is gaaf zo’n weekend mee te maken. Als klap op de vuurpijl won Max de race ook nog. De sfeer was al die dagen uniek, wat een feest. Het zorgde er bovendien voor dat we voortaan elk jaar een keer naar een circuit wilden; vorig seizoen was dat Barcelona, dit seizoen Silverstone.’ – Mireille Larooij

PROOST!

‘Ik heb mooie herinneringen aan de Dutch Grand Prix van 2023, waar ik samen met mijn zus naartoe was afgelopen jaar. We gingen van regen naar zonneschijn, dat is hoe wij de zaterdag van de Dutch GP toen hebben beleefd. Voor mij was het de eerste keer dat ik er bij was op het circuit. Na een spannende kwalificatie op een natte baan, konden we in de zon proosten op de pole van Max.’ – Patty Claassens

Meer weten over de Dutch GP? Lees dan de mooie verhalen over deze Grand Prix gratis in onze Zandvoort-verhalenbundel. Download hem hier.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!