Volgens onze techniekexpert Rob van den Heijkant wordt de titelstrijd tussen McLaren en Red Bull ongemeen spannend dit jaar. Maar ook Mercedes heeft dit seizoen een mooie inhaalslag gemaakt. “Er komen nog een paar circuits aan waar ze kunnen winnen.”

Het team uit Woking heeft het nu echt goed voor elkaar. De balans van de auto klopt. Sinds de Grand Prix van Miami zijn ze met allemaal updates gekomen die vooral de downforce vergroten. Ze voeren ook steeds kleine tweaks uit, zoals aan de neus. Ze hebben daar bijvoorbeeld in het midden, waar de neus vast zit aan de vloer en voorvleugel, net even iets meer downforce gegenereerd. Hierdoor kunnen ze aan de buitenkant van de vleugel de druk weer wat wegnemen. Dit is vervolgens weer voordelig voor de luchtstroom naar achteren omdat deze net iets schoner is.

Ook hebben ze de banden beter onder controle dan bij Red Bull. Dat kan te maken hebben met de downforce, want hoe meer downforce je genereert hoe meer druk op de banden komt te staan. Deze worden dan automatisch ook warmer, maar die kun je weer koelen met grotere break ducts. Vanaf daar kun je de koele lucht bijvoorbeeld naar de velgen sturen zodat de banden minder heet worden. Daar kun je een beetje mee spelen als alles klopt aan de auto.

‘McLaren is puur bezig met het optimaliseren van de auto’

Je ziet dat ze bij McLaren momenteel puur bezig zijn met het optimaliseren van de wagen. Een procentje hier, een procentje daar. Dat is natuurlijk een luxepositie. Maar in dit tempo wint McLaren gegarandeerd het constructeurskampioenschap.

Mercedes heeft ook een mooie inhaalslag gemaakt. Ze hadden daar voorheen ook een probleem met de balans en kregen dit gewoon niet onder controle. Technisch directeur James Allison gaf aan dat de aerodynamica niet goed samenwerkte met de mechanische grip van de W15. Ook gaf hij toe dat er op de fabriek weinig werd gecommuniceerd tussen de mechanische engineers en de aerodynamicateams. Daardoor liep het niet lekker en dat heeft geleid tot een aantal interne wijzigingen. Ik weet dat er daar een aantal mensen ontslagen zijn. Nu schijnen ze het allemaal wel goed onder controle te hebben in Brackley.

Binnen het toelaatbare van het reglement

Het balansprobleem lag grotendeels aan de voorvleugel. Begin dit jaar kwam Mercedes nog met een mooie vondst bij deze vleugel van de W15. Die bestond aan de bovenzijde uit een heel smal profiel, maar daar zijn ze inmiddels toch van teruggekomen. De vorm is nu meer standaard zoals bij de andere teams, echter is de vleugel wel behoorlijk flexibel. Het valt allemaal net binnen het toelaatbare van het reglement. Mede hierdoor is de balans nu op orde.

De McLaren is nog wel sneller, maar Mercedes heeft echt een flinke slag gemaakt. Er komen nog een paar circuits aan waar ze zeker goed uit de verf zullen komen en zelfs kunnen winnen. Dat belooft nog leuk te worden.

