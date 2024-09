Frédéric Vasseur heeft lovende woorden gesproken over Carlos Sainz en diens bijdrage aan het succes van Ferrari. Hoewel Sainz aan het einde van het seizoen plaats moet maken voor Lewis Hamilton, is Vasseur laaiend enthousiast over de 30-jarige coureur. In de toekomst staat de Fransman open voor een nieuwe samenwerking met de Spanjaard, die ‘nog een lange carrière voor zich heeft’.

“Ik heb enorm veel respect voor Carlos (Sainz, red.) en wat hij de afgelopen jaren voor het team heeft gedaan,” zei Vasseur na de GP van Monza. “Ook in mindere seizoenen is hij in staat geweest om het team te motiveren – kijk naar zijn poleposition in Monza en de overwinning in Singapore in 2023. Dat heeft Charles Leclerc waarschijnlijk ook weer aangespoord om beter te presteren.”

“Hij is als coureur duidelijk een belangrijk onderdeel geweest van het herstel van dit team,” vervolgde de teambaas. “Ook dit seizoen doet hij het weer erg goed. De situatie was niet altijd even makkelijk, maar hij blijft enorm professioneel.” Vasseur wil niet uitsluiten dat hun paden in de toekomst opnieuw zullen kruisen. “Zou ik in de toekomst weer met Sainz willen samenwerken? Jazeker,” besloot Vasseur. “Ik ben meer dan tevreden met hem en wil een zeer goede relatie met hem onderhouden.”

Deur staat op een kier

Sainz houdt de deur naar Ferrari zelf ook op een kier, ondanks dat hij in 2025 de overstap maakt naar Williams. “Het feit dat ik aan het einde van het jaar vertrek, betekent niet dat er iets mis is tussen mij en Ferrari,” zei Sainz in gesprek met The Athletic. “Een zevenvoudig wereldkampioen (Lewis Hamilton, red.) wilde in de laatste jaren van zijn carrière naar Ferrari komen, dus moest ik het veld ruimen. Ik koester daar geen wrok over.”

De ‘smooth operator’ wil niet uitsluiten dat hij ooit nog terugkeert naar Maranello. “Ik heb waarschijnlijk nog een lange carrière voor me,” legde hij uit. “Dus waarom zou ik de deur sluiten voor een mogelijke terugkeer naar Ferrari?”

