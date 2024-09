Is het einde in zicht voor Valtteri Bottas? De Fin heeft nog altijd geen contract voor het aankomende seizoen. Een verlenging met Sauber lijkt de laatste optie voor de 35-jarige coureur, die stiekem nog geen afscheid wil nemen van de Formule 1. Mocht Bottas nu een keuze moeten maken voor de toekomst, dan hebben ook andere raceklassen zijn interesse.

Met zijn vijfendertig jaar is Valtteri Bottas een van de oudere coureurs op de grid. Fernando Alonso bewijst dat leeftijd geen reden hoeft te zijn om te pensioneren, al weet Bottas dat de Spaanse routinier misschien een uitzondering is. De Fin heeft er al bijna twaalf seizoenen op zitten en voelt dat de tijd begint te dringen. Bijna alle stoeltjes voor 2025 zijn inmiddels vergeven. Realistisch gezien kan alleen Sauber hem nog een contract aanbieden.

“Ik denk dat Fernando (Alonso, red.) een goede maatstaf is, al is hij misschien een uitzondering”, zei Bottas onlangs tegen MotorsportWeek. “Ik heb nog steeds tijd; ik ben pas halverwege de dertig, dus leeftijd is geen probleem. In deze sport kun je met ervaring altijd iets meer winnen”, legde de voormalig Mercedes-coureur uit. “Ik heb het gevoel dat ik nog vele jaren voor me heb, de finishvlag is nog niet in zicht.”

Sommige media suggereren dat Bottas de grootste kanshebber is om volgend seizoen naast Nico Hülkenberg te racen. Echter, de jonge Gabriel Bortoleto is ook een populaire optie; McLaren zou zijn contract onlangs al hebben opengebroken. “Ik moet alle opties bekijken, wat logisch is voor de toekomst, zowel op korte als lange termijn”, aldus Bottas. “Maar ik wil zeker blijven racen. Als ik nu zou moeten kiezen, zou het waarschijnlijk IndyCar zijn. Maar ik wil er nog niet te veel over nadenken.”

