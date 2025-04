Fernando Alonso zou Max Verstappen, mocht hij op korte termijn een nieuw avontuur ambiëren, van harte welkom heten bij Aston Martin. De Spaanse veteraan zou met alle plezier zijn stoeltje willen overdragen aan de viervoudig wereldkampioen. Alleen nog niet in 2026.

Fernando Alonso en Max Verstappen, wereldkampioenen, kunnen het goed met elkaar vinden. De Spanjaard heeft grenzeloze bewondering voor de stuurmanskunsten van zijn Nederlandse collega. “Hij is de beste van allemaal”, stelt Alonso. En die coureur wil je als renstal met ambitie, zoals het Aston Martin van miljardair Lawrence Stroll, vanzelfsprekend als het even kan wel verleiden.

Nu de geruchten over een vroegtijdig vertrek van Verstappen bij Red Bull de Formule 1 domineren, in Jeddah is het niet anders, wordt de Nederlander steevast aan Aston Martin gekoppeld. Ook vanwege de komst van ontwerper Adrian Newey en motorfabrikant Honda, partijen waarmee Verstappen bij Red Bull zijn grootste successen heeft behaald.

“Die geruchten over Max zijn goed voor ons team”, vindt Alonso. Volgens hem laat het namelijk zien dat zijn werkgever als een serieuze partij wordt beschouwd. Zeker met het oog op de nieuwe reglementen in 2026. “Ik heb een langjarig contract en zal in wat voor rol dan ook aan Aston Martin verbonden blijven”, aldus de Spanjaard. “Volgend jaar in ieder geval nog als coureur, want ik wil weten hoe de nieuwe auto’s voelen en verder werken aan ons ambitieuze project.”

Na 2026 liggen alle opties opent, erkent Alonso, bijna 44 inmiddels. Mocht Verstappen op termijn willen instappen, dan maakt hij graag plaats. “Ik zal het team altijd kunnen helpen, in wat voor rol dan ook. Maar als ik niet snel genoeg meer ben of ze kunnen een andere coureur (lees: Verstappen) contracteren, dan ben ik de eerste die mijn hand zal opsteken.”

