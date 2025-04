Gabriel Bortoleto debuteerde dit jaar in de Formule 1. Na titels te hebben gewonnen in achtereenvolgens F3 en F2, doet de 20-jarige Braziliaan dienst als Sauber-coureur naast de ervaren Nico Hülkenberg. Gezien de competitieve staat van de Zwitserse renstal is zijn rookiejaar misschien niet zo spannend als gehoopt. In aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië verklaarde Bortoleto dat hij wist dat hij niet langer in de voorhoede zou vechten, al blijft het lastig om hekkensluiter te zijn.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar het raceweekend in Djedda werd Gabriel Bortoleto gevraagd naar het gebrek aan snelheid bij Sauber. Met name na zijn glansrijke seizoenen in de Formule 3 en Formule 2 moet het toch lastig zijn om te accepteren dat hij nu in een van de langzaamste auto’s rijdt. “Het is zeker niet gemakkelijk als je net twee titels hebt gewonnen”, reageerde Bortoleto. “Vroeger zat ik in deze ruimte omdat ik me in de top drie had gekwalificeerd of op het podium stond,” doelde hij op de officiële persruimte van de FIA. “Nu moet ik vechten om Q2 te halen.”

Bortoleto troost zich met de gedachte dat andere, meer succesvolle coureurs ook bij minder competitieve teams zijn begonnen. “Je krijgt het niet zomaar cadeau”, vervolgde hij optimistisch. “Als je bijvoorbeeld naar George Russell kijkt: die heeft in zijn eerste seizoen volgens mij ook geen punten gescoord. Nu vecht hij weliswaar niet voor de titel, maar hij staat wel vaak op het podium en strijdt altijd voor punten.” Russell debuteerde in 2019 bij het team van Williams en eindigde toen stijf onderaan in het klassement.

‘Het team heeft me hierop voorbereid’

“Het draait om geduld”, aldus Bortoleto. “Ik moet veel leren, mijn best blijven doen en blijven groeien als coureur. Ik kan deze periode ook als leermoment zien. Realistisch gezien vechten Nico (Hülkenberg, red.) en ik nu niet voor de punten”, gaf hij toe. “Nico stond in Australië natuurlijk in de top tien, maar dat was een rommelige race. Als het over pure snelheid gaat, waren we in de afgelopen races echt niet competitief.”

“Ik weet dat de dingen snel kunnen veranderen in de Formule 1, dus het is belangrijk om niet op te geven”, besloot hij positief. “Ik praat veel met andere coureurs — sommigen van hen weten hoe het is om een heel seizoen geen punten te scoren. Toen ik bij dit team kwam, wist ik dat ik niet zou vechten voor podiums of punten. Ik wist dat dit zou gebeuren, en dat heeft het team ook duidelijk gecommuniceerd zodat ik me daarop kon voorbereiden. Het is niet altijd fijn, maar het is wat het is.”

