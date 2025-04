Wie de Grand Prix van Bahrein heeft gekeken, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen: tijdens de race zakte George Russell plots naar beneden op de tijdenlijst, waarna hij geen gebruik meer kon maken van de DRS-knop. Mercedes nam tien koffers vol onderdelen mee naar de fabriek in Brackley, met een ‘essentiële’ aanwijzing als resultaat: “Een behoorlijk gehavende en een beetje verkoold uitziende FOM-timingtransponder.”

Tijdens de Grand Prix van Bahrein kampte George Russell met een niet-werkend DRS-systeem in zijn W16. Na afloop verklaarde de Mercedes-coureur dat het probleem ontstond nadat hij, op een moment dat hij zich buiten de DRS-afstand bevond, per ongeluk zowel de radioknop als de DRS-knop op zijn stuur had ingedrukt.

Ondanks een bijkomend issue met de elektromechanische remmen, wist Russell Lando Norris achter zich te houden en als tweede te finishen. Het incident leidde tot een onderzoek naar mogelijk onreglementair gebruik van DRS, maar resulteerde niet in een straf. “Het duurde een seconde en ik heb er geen voordeel van gehad”, aldus Russell.

Essentiële aanwijzing

Mercedes startte een onderzoek naar de betrouwbaarheidsproblemen. In de officiële race debrief van de Bahrein Grand Prix onthuld teamvertegenwoordiger Bradley Lord dat Mercedes een ‘essentiële’ aanwijzing heeft gevonden: een kapotte timingtransponder. “Wat we weten is dat de transponder vlak voor het einde van de eerste helft van de raceafstand kapot ging. Opeens was er een ronde waarin we ons afvroegen wat er aan de hand was, gezien George zijn naam naar beneden viel in de tijdenlijst”, zegt hij. De timingtransponder is een onderdeel dat verbonden is met andere belangrijkste systemen. “Als je de timingtransponder verliest, verlies je het deel van de auto dat met het DRS-mechanisme communiceert. Dus om de DRS te activeren, om te weten of jij of een andere auto zich binnen een seconde van elkaar bevinden.”

Ook legt Lord uit hoe Russell onbedoeld het DRS-systeem op het rechte stuk activeerde. “We hebben een reserveradiosysteem in de auto. Deze zit niet op het stuur, maar met een knop in de cockpit. Die knop, zo blijkt, is ook de back-up en de handmatige back-up voor de DRS, mocht dat mislukken. George was aan het oefenen met de handmatige reserveradio, zodat hij die kon gebruiken indien dit nodig was. Hij drukte op de knop en opende onbedoeld op het rechte stuk de DRS, omdat het die twee dingen tegelijk doet.”

Tien koffers

Verder benadrukt de teamvertegenwoordiger dat de hoofdoorzaken nog niet zijn gevonden. “We zijn net terug in de fabriek met ongeveer tien verschillende koffers aan onderdelen en items die we mee terug hebben genomen, inclusief een behoorlijk gehavende en een beetje verkoold uitziende FOM-timingtransponder. Daar bovenop nog wat andere onderdelen die ook verband houden met het rem-by-wire-systeem. Dus we hebben de echte oorzaak nog niet.”

