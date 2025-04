Problemen met de DRS, McLaren-coureur Lando Norris die hem nog dicht op de huid zat; George Russell moest héél hard werken voor de tweede plaats in de Grand Prix van Bahrein en kwam met de schrik vrij. “Ineens waren er allemaal problemen. Maar gelukkig heb ik het gered.”

Issues alom voor Russell in de Mercedes. “Net toen ik dacht dat ik alles onder controle had, waren er remproblemen. Het brake-by-wire-systeem werkte niet meer. Vervolgens zorgde het stuur voor problemen. En dan moest ik ook nog Lando Norris achter me houden. Als het iets langer had geduurd, had hij me nog wel gepakt.”

Dan was er ook nog het gedoe met de DRS: dat systeem werkte niet meer in zijn bolide. Manueel kon het nog wel, maar daar ging het ook mis. Het leidde tot een onderzoek naar onreglementair gebruik van DRS. Russell legde echter snel na afloop uit hoe dat zat: “Er was een moment waarop ik zowel de radioknop als de DRS-knop indrukte op het stuur. Foutje, het was ook meteen dicht. Het duurde een seconde en ik heb er geen voordeel van gehad.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.