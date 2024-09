De internationale media beschouwen de GP van Azerbeidzjan als ‘de spectaculairste race van het seizoen’. Het schouwspel in Bakoe had het allemaal – een onverwachte winnaar in Oscar Piastri, een inhaalrace van Lando Norris en als klapstuk de crash tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz. Alleen Max Verstappen, die met zijn vijfde plaats een ‘bijrol’ vervulde in de sensationele straatrace, wordt buiten beschouwing gelaten.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport komt pagina’s te kort om de race van afgelopen zondag samen te vatten. Het optreden van Oscar Piastri bleef in ieder geval niet onderbelicht. “De Australiër van McLaren vocht als een doorgewinterde kampioen”, aldus La Gazzetta. Zijn teamgenoot, Lando Norris, reed ondertussen een ‘goede inhaalrace’ en pakte goede punten voor zijn team. De papaja’s staan inmiddels op de eerste plaats in het constructeurskampioenschap.

Ook de ‘rookies’ werden geprezen voor hun prestaties. Zowel Oliver Bearman, die inviel bij Haas, als Franco Colapinto eindigde in de top tien. Kampioenschapsleider Max Verstappen, die opnieuw worstelde met zijn RB20, had ‘een bijrolletje’ tijdens de GP van Azerbeidzjan. “Anoniem en zoals altijd geplaagd door problemen”, concluderen de Italianen.

Lof voor McLaren

Bij BBC gaat er vanzelfsprekend genoeg aandacht uit naar de inhaalrace van Lando Norris. De Engelsman maakte ruim tien plaatsen goed en eindigde boven titelrivaal Max Verstappen. “Een buitengewoon sterk optreden”, schrijft de journalist van dienst. “Norris versloeg Verstappen terwijl zijn teamgenoot een boeiende GP van Azerbeidzjan won.”

Onze Oosterburen zijn al net zo enthousiast over McLaren, dat de race met een duidelijke achterstand begon. “Alle ogen waren gericht op Oscar Piastri“, schrijft BILD. “De Australiër verzekerde zichzelf in rondje twintig van de leiding en gaf die daarna niet meer uit handen. Een prestatie van wereldklasse!”

Toch zijn de Duitsers er zich van bewust dat Lando Norris hier had moeten maximaliseren. De 24-jarige coureur moet nog een hoop punten goedmaken om Max Verstappen in te halen. “McLaren had eigenlijk de verkeerde winnaar, Norris maakte slechts drie schamele punten goed op zijn rivaal”, leest het verslag. “Oscar Piastri is de grote winnaar – net als de Formule 1. Deze race had alles te bieden!”

Onvoorspelbaar

Ook het Franse L’Equipe denkt dat de Formule 1 stiekem de winnaar is van de GP van Azerbeidzjan. Het seizoen blijft immers enorm onvoorspelbaar. “Wil je je dom voelen? Probeer dan eens te voorspellen wat er gaat gebeuren in de Formule 1”, schrijven ze in Frankrijk. “Laat staan wie er kampioen wordt, zelfs de komende tien minuten in een Grand Prix zijn niet te voorzien.”

“De uitslag in Bakoe is dan ook verbazingwekkend”, vervolgt L’Equipe. “Max Verstappen die werd verslagen door Lando Norris, terwijl deze tien plaatsen achter hem startte, Carlos Sainz en Sergio Pérez die samen in de muur eindigen en een gefrustreerde Charles Leclerc die de winst aan hem voorbij liet gaan. Het seizoen is totaal onvoorspelbaar geworden.”

