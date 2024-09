Oscar Piastri verzekerde zich op spectaculaire wijze van de overwinning tijdens de GP van Azerbeidzjan. De Australiër startte aanvankelijk achter polesitter Charles Leclerc, maar wist deze met een gewaagde inhaalactie in te halen. De timing van zijn manoeuvre was cruciaal, onthulde Piastri achteraf, al moest hij wel de orders van zijn race-ingenieur Tom Stallard negeren.

In ronde twintig greep Oscar Piastri zijn kans en rekende hij af met raceleider Charles Leclerc. Een spectaculaire inhaalactie in bocht 1 verzekerde hem van de eerste positie en niet veel later van zijn tweede overwinning in de Formule 1. “Na de pitstop zag ik een halve kans en ik wist dat ik die moest grijpen,” legde de 23-jarige coureur achteraf uit. “Het was 50/50 of ik de bocht überhaupt zou halen,” lachte hij.

“De timing van die inhaalactie heeft me de race gewonnen,” vervolgde hij. “Ik had wel een beetje medelijden met mijn race-ingenieur. In mijn eerste stint had ik de banden al volledig opgebrand, dus hij waarschuwde me via de boordradio dat ik dat niet nog een keer moest doen. Ik negeerde hem volledig en de volgende ronde ging ik er aan de binnenkant voorbij.”

‘Niet zonder risico’

“Het was mijn laatste kans,” legde Oscar Piastri uit. “Alle respect voor Charles (Leclerc, red.), hij racete ontzettend eerlijk. Misschien was hij verrast dat ik de bocht haalde, dat was voor mij namelijk ook een aangename verrassing,” grapte de McLaren-coureur. Het had niet veel gescheeld of hij had zijn MCL38 in de kreukels gereden. “Het was niet zonder risico, maar dit was de enige manier om de race te winnen.”

“Daarna was het ongelooflijk zwaar om het zo lang vol te houden,” voegde hij eraan toe. “De schone lucht heeft me enigszins geholpen, maar het was nog steeds enorm stressvol om Leclerc achter me te houden. Ik heb daarna nog een paar foutjes gemaakt, maar die hebben me de race niet gekost. Dit is waarschijnlijk een van de beste Grands Prix die ik ooit heb gereden.”

