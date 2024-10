Liam Lawson keert dit weekend terug op de grid. Na vijf invalbeurten in 2023 werd hij na de GP van Singapore opgeroepen om Daniel Ricciardo te vervangen bij Visa RB. Het nieuws kwam niet als een verrassing voor de jonge Nieuw-Zeelander, die al veel eerder een stoeltje in de Formule 1 was beloofd. Lawson wil de komende zes Grands Prix gebruiken om te laten zien dat hij klaar is voor een contract bij Red Bull.

“Ik heb altijd geweten dat ik dit jaar terug zou keren in de Formule 1,” zei Liam Lawson in de F1 Nation-podcast. “Christian (Horner, red.) heeft me dat vorig jaar al beloofd. Dat neemt niet weg dat dingen snel kunnen veranderen in deze sport. Het ene moment ziet het er heel gunstig uit en het andere moment weer niet. Dat vind ik lastig, want je moet je continu afvragen wat je kansen zijn. Tegelijkertijd hangt dat allemaal af van hoe de huidige coureurs het doen.”

Lawson gaf toe dat hij baalt van de manier waarop hij zijn stoeltje heeft moeten verdienen. “Het is jammer dat iemands tegenslag mijn ticket naar binnen is,” doelde hij op het matige seizoen van Daniel Ricciardo. “Maar er moest altijd iemand vertrekken. Ik heb enorm veel respect voor hoe hij (Ricciardo, red.) hiermee omging,” voegde de 22-jarige coureur eraan toe. “Hij is altijd heel goed voor me geweest. In Singapore had ik een dubbel gevoel, maar ik heb hem eerlijk verteld dat het me spijt en dat ik weet hoe klote dit voor hem is.”

‘Het doel is om naar Red Bull te gaan’

“Het team wil dat ik net zo goed presteer als Yuki Tsunoda,” blikte Lawson vooruit op de rest van het seizoen. “We zijn nog in de race voor de zesde plaats bij de constructeurs, dus daar gaan we ons zeker op focussen. Het doel is om zo veel mogelijk punten te scoren. Als dat lukt, zijn we goed bezig.” Lawson heeft echter ook persoonlijke ambities – als hij de komende zes Grands Prix goed presteert, hoopt hij zich in de kijker te spelen bij zusterteam Red Bull.

“Ik ben er nog niet te veel mee bezig,” gaf de Nieuw-Zeelander toe. “Maar mijn doel is uiteindelijk wel om naar Red Bull te gaan. Zij moeten tenslotte ook naar de toekomst kijken – stel dat Max (Verstappen, red.) of Checo (Pérez, red.) weggaat, dan moeten ze wel een vervanger klaar hebben staan. Wanneer dat zou gebeuren, weet ik nog niet. Dat hangt allemaal af van de komende races.”

