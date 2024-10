Het Formule 1-team van Haas heeft een speciale livery onthuld voor de aanstaande GP van de Verenigde Staten. De Amerikaanse renstal rijdt als enige een thuisrace op het Texaanse asfalt en kiest daarom voor een uitgesproken Amerikaanse kleurstelling. Red, white and blue? Check. Stars and stripes? Check. Decoratieve adelaar? Check. Laat die Grand Prix maar komen!

‘Made in America‘, schrijft Haas op sociale media. Het team onthulde dinsdag een nieuwe livery in aanloop naar de GP in Austin. Het reguliere ontwerp heeft de nodige aanpassingen gekregen in de vorm van wat Amerikaans red, white and blue. De nieuwe kleurstelling is bovendien voorzien van een adelaar en extra sterren en strepen. Het moge duidelijk zijn dat Haas een thuisrace rijdt tijdens de GP van de Verenigde Staten.

Het is te hopen dat Haas met de nieuwe livery ook goede resultaten kan boeken. De Amerikanen zitten rivaal Visa RB op de hielen in het constructeurskampioenschap. Coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben samen al eenendertig punten bij elkaar gereden – bij het zusterteam van Red Bull staat de teller op vierendertig. Als de nieuwe livery niets oplevert, vertrouwt Haas altijd nog op sponsor Toyota. De Japanse autogigant werd vorige week aangekondigd als ’technische partner’ van het team.

De speciale livery voor de GP van de Verenigde Staten staat bol van de Amerikaanse invloeden (Haas F1)

