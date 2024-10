Het Formule 1-team van Haas slaat de handen ineen met Toyota! Dat maakte de ploeg vrijdag bekend. Eerder gingen er al geruchten rond dat de Japanse autogigant zich opnieuw aan de sport wilde verbinden. Waar Toyota tussen 2002 en 2009 een eigen team beheerde, gaat het concern nu aan de slag als ’technische partner’ van Haas. Het ontwikkelen van motoren laten de Japanners over aan Ferrari – de nieuwe partner richt zich vooral op het ontwerp en de productie van het chassis.

Haas heeft specifiek een samenwerking met Toyota GAZOO Racing bewerkstelligd, de autosporttak van de Japanse fabrikant. Vanaf de GP in Austin prijken de logo’s op de bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Het team hoopt te kunnen profiteren van Toyota’s jarenlange ervaring in de racerij; het merk doet al jarenlang succesvol mee aan het World Rally Championship en het World Endurance Championship.

“Ik ben enorm blij dat Haas en Toyota GAZOO Racing dit technische partnerschap zijn aangegaan”, liet teambaas Ayao Komatsu weten. “Het is geweldig dat een wereldleider in de autosector onze organisatie ondersteunt en met ons samenwerkt. Daarbij is het een partnerschap met duidelijke voordelen voor beide partijen. De mogelijkheid om gebruik te maken van de middelen en kennis die beschikbaar zijn bij Toyota, en om te profiteren van hun expertise, zal van groot belang zijn voor onze eigen ontwikkeling. In ruil daarvoor bieden wij het bedrijf een platform om hun technische vaardigheden te benutten en verder te ontwikkelen.”

Toyota racing

Het is uiteraard niet de eerste keer dat Toyota zich mengt in de Formule 1. Tussen 2002 en 2009 hadden de Japanners een eigen renstal onder de naam Toyota Racing. Het team stond aan de start van 139 Grands Prix. Het stond bekend om hun enorme budget en middelen, al zijn die nooit vertaald naar overwinningen. Toyota Racing heeft echter wel dertien keer op het podium gestaan en eindigde in 2005 als vierde in het constructeurskampioenschap.

In 2009 kondigde het team aan zich terug te trekken uit de Formule 1 – de wereldwijde economische crisis en de noodzaak om kosten te besparen eisten hun tol. Veel van de infrastructuur en technologieën zijn later gebruikt door andere teams, en voormalige Toyota-ingenieurs en -personeel hebben hun weg gevonden naar andere succesvolle teams binnen de sport.

Timo Glock achter het stuur van de Toyota TF108 tijdens de Europese Grand Prix van 2008 (Motorsport Images)

