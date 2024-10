Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft vernietigend uitgehaald naar de FIA vanwege de taakstraf die het eerder oplegde aan Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen kreeg die sanctie, nadat hij tijdens de persconferentie het woord ‘fucked’ had gebruikt om de staat van zijn auto weer te geven. “Het is enorm kinderachtig”, stelt de Colombiaan. “Een waarschuwing had volstaan.”

In reactie op de opgelegde sanctie boycotte Verstappen vervolgens op zijn beurt de FIA persconferentie in Singapore. Tot leedvermaak van Montoya, die zelf ook als coureur wars was van diplomatie en zijn mening nimmer onder stoelen of banken stak.

Montota tegen Gambling Zone: “Max ging er op klassieke wijze mee om. Dat vond ik geweldig. Uiteindelijk moet de Formule 1 op een gegeven moment tegen de FIA zeggen dat ze Max met rust moeten laten. Ze hebben Max keihard nodig.”

‘Maak je er slepende kwestie van?’

Montoya: “De FIA zal een keer moeten toegeven dat men het heeft verknald, maar tegelijkertijd zal men ook het gevoel hebben dat men achter haar beslissing moeten blijven staan. Dus wat doe je dan? Blijf je bij je besluit en maak je er een slepende kwestie van? Of ga je met Max om de tafel zitten en zeg je: ‘We hebben je gestraft, maar we zullen het je makkelijk maken. We moeten de norm stellen, dus we schrappen de straf niet, maar we gaan een oplossing bedenken die voor beide partijen acceptabel is.”

Lees ook: Montoya over Verstappen: ‘Een coureur stapt nooit vrijwillig uit een winnende auto’

Montoya ziet daar wel enige ruimte. Hij vervolgt: “De FIA kan bijvoorbeeld een aantal kinderen naar het circuit halen en tegen Max zeggen dat ze hem daar twintig minuten nodig hebben. Dan roep je een wapenstilstand uit én herinner je hem eraan dat hij op zijn taalgebruik moet letten. Het probleem zou opgelost zijn. Maar als het een ego-kwestie wordt en het escaleert verder, wanneer komt de Formule 1 dan tussenbeide? Als het een andere coureur was geweest, zou het waarschijnlijk geen probleem zijn, maar de FIA wilde een punt maken. Max is uitgesproken. Ze zeggen dat ze willen dat coureurs aardig zijn, maar waarom delen ze het dan met de hele wereld als dezelfde coureurs tijdens een race schreeuwen over de boordradio? Niemand praat daarover omdat ze weten dat ze de sport willen promoten en een bepaalde sfeer willen creëren. Dat is geweldig, maar je kan het niet allebei hebben.”

Ondertussen heeft hij een compliment voor Red Bull Racing, dat zich redelijk afzijdig houdt in de kwestie. “Voor Max is het enorm goed geweest dat hij bij Red Bull zit. Hij is zichzelf en Red Bull vindt het prima.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!