Juan Pablo Montoya is weer een vaste klant in de paddock. De inmiddels 48-jarige Colombiaan weet als geen ander hoe het werkt in de Formule 1 en plaveit op charmante wijze het pad voor zoon Sebastian, die sinds vorig jaar deel uitmaakt van het Red Bull Junior Team. En nog altijd is hij een man met een uitgesproken mening. Ook over Max Verstappen bijvoorbeeld.

Veel mensen zeggen dat de suprematie van Max Verstappen slecht is voor de amusementswaarde van de sport. Hoe kijk jij daar als oud-coureur tegenaan?

“Ach, het is hetzelfde als toen Lewis Hamilton elke race won, terwijl hij nog een competitieve teamgenoot had. Mercedes koos er bewust voor om competitief te zijn met beide auto’s, Red Bull heeft duidelijk een andere strategie. Als team kan ik me voorstellen dat het intern – op sportief vlak – voor rust zorgt, vanuit fanperspectief geef je hoogstwaarschijnlijk de voorkeur aan de aanpak van Mercedes. Toen had je tenminste nog strijd en drama op de baan tussen de twee Mercedessen. Op die manier is het veel lastiger en uitdagender succesvol een team te runnen.”

‘Geloof me, Max gaat niet weg’

Je bedoelt dat er bij Red Bull een duidelijke hiërarchie is en een groot verschil tussen de eerste en de tweede rijder.

“Exact. Bij Mercedes was er niet een nummer één-auto en een nummer twee-auto. Men slaagde er altijd in beide auto’s competitief te laten zien en het beste bewijs is Nico Rosberg, die aan de zijde van Lewis zelfs wereldkampioen werd. En ook Valtteri Bottas heeft veel races gewonnen. En kijk eens, waar ze nu rijden? Zijn ze soms vergeten hoe ze moeten racen? En heeft Max het ineens geleerd? Onzin natuurlijk, dit is nu eenmaal het karakter van de sport. Maar wat we in essentie willen, is competitie. Een intense strijd om de titel.”

In dat licht bezien, voor de sport zou het misschien wel goed zijn als de krachtverhoudingen veranderen, met Hamilton die na dit seizoen naar Ferrari gaat en Max Verstappen die mogelijk gaat vertrekken bij Red Bull…

“Dat gaat niet gebeuren. Max gaat niet weg. Ik durf geld met je te verwedden dat hij volgend seizoen weer gewoon in de Red Bull rijdt. Geloof me, als coureur stap je nooit vrijwillig uit een winnende auto. Natuurlijk heb je vanaf 2026 een nieuw motorreglement in de Formule 1 en je krijgt te maken met Red Bull Powertrains in plaats van Honda, maar de kans dat hij elders een beter pakket krijgt en dat Red Bull voor een faliekant verkeerde aanpak kiest, is heel klein.”

“Anders gezegd, als ik Max was, zou ik nergens geen gaan. Als de keuze was tussen de komende twee seizoenen racen in een Mercedes of in een Red Bull, daar hoef je toch niet lang over na te denken? Mercedes heeft een goede motor, maar geen goede auto.”

