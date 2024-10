Liam Lawson krijgt voorafgaand aan zijn rentree tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten al een kans om zich in een Red Bull-bolide te bewijzen. De Nieuw-Zeelander mocht op dinsdag en woensdag in Mugello achter het stuur van een Red Bull plaatsnemen voor de bandentest van Pirelli.

Lawson verscheen naast Charles Leclerc en Carlos Sainz in de Ferrari’s en Lando Norris in de McLaren op het Italiaanse racecircuit. Het was aan Lawson en de Ferrari-coureurs de taak om de banden voor 2025 te testen, terwijl Norris in de McLaren al het rubber van 2026 mocht uitproberen.

Lawsons twee testdagen in de Red Bull begonnen niet heel goed, want op de dinsdag regende het zo hard dat de Nieuw-Zeelander bijna geen rondes kon rijden. Op de woensdag klaarde het op, en reed de nieuwe Visa RB-coureur 116 rondjes met als snelste tijd een 1.23.219. Sainz was de snelste man op het Mugello-circuit en reed een 1.21.053. Norris zette op het 2026-rubber de op één na snelste tijd neer van 1.21.302. De snelle rondetijden van de coureurs zeggen echter nog niet heel veel, omdat het neerzetten van de snelste tijd niet het doel was van de Pirelli-testdagen.

Formule 1-rentree

De Visa RB-coureur maakt in Austin zijn Formule 1-rentree, als vervanger van Daniel Ricciardo. Lawson viel in 2023 al vijf races lang in voor Ricciardo, nadat de Australiër geblesseerd raakte aan zijn linkerhand. De coureur maakte toen meteen veel indruk, vooral toen hij twee WK-punten pakte in Singapore.

